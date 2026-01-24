Detinguts dos narcotraficants a Vilafant amb 216 quilos de cocaïna valorats en gairebé sis milions d'euros
Els Mossos d'Esquadra capturen els dos individus després de seguir-los en una operació de vigilància i interceptar-los mentre traslladaven cocaïna, i després escorcollen la seva casa
Dijous passat, agents de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos de la Regió Policial de Girona, juntament amb patrulles de seguretat ciutadana de Figueres, van dur a terme una operació contra el tràfic de drogues a Vilafant, en la qual van detenir dos homes, de 33 i 37 anys, com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de cocaïna. I és que els van confiscar fins a 216 quilos d'aquesta droga per valor en gairebé sis milions d'euros.
Els arrestos són fruit d’un dispositiu de vigilància conjunt entre la DIC de Girona i la Unitat d’Investigació de Figueres, que fa setmanes que segueixen un grup de narcotraficants que operava a la localitat.
La investigació policial va començar després de detectar un patró sospitós en els moviments de diversos vehicles que accedien i sortien repetidament d’un domicili a Vilafant. Dijous passat, els agents van observar com un vehicle sortia del domicili investigat, seguit de prop per un altre.
Enxampats fent un trasllat
En un moment determinat, els dos ocupants dels vehicles van començar a traslladar paquets d’un cotxe a l’altre, fet que va activar l’alerta dels Mossos.
Després d’intervenir, els agents van identificar els dos individus i van procedir al registre dels vehicles, on van localitzar 26 paquets de cocaïna, amb un pes aproximat d'un quilogram cadascun. Davant la quantitat i les característiques de la droga, els dos homes van ser detinguts per tràfic de substàncies il·lícites.
Escorcoll d'un domicili
A continuació, els Mossos van mantenir la custòdia del domicili investigat i van sol·licitar una entrada i escorcoll judicial. El jutjat va autoritzar l'operació, que va permetre localitzar a l’interior de l’habitatge 14 caixes amb un total de 190 paquets més de cocaïna, amb les mateixes característiques que els trobats als vehicles. Aquestes drogues sumen, en total, més de 200 quilos de cocaïna preparada per a la seva distribució, amb un valor de mercat il·lícit que rondaria els 6 milions d’euros.
Els detinguts, que podrien enfrontar-se a greus càrrecs per tràfic de drogues, passaran a disposició judicial durant els pròxims dies. El jutge ha decretat el secret de les actuacions per tal de preservar la investigació.
