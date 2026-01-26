Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
caos de RodaliesZona de Baixes Emissionsal·legacions Naturalistesnevades PuigcerdàTer Stegenjudici kamikaze Jonquera
instagramlinkedin

Agredeix una dona en un bloc d'Empuriabrava per robar-li la bossa i acaba detingut

La Policia Local localitza l'agressor i la víctima, amb ferides lleus, va al CAP per tractar-se

Vehicles de la Policia Local de Castelló d'Empúries davant de la comissaria, en una foto d'arxiu.

Vehicles de la Policia Local de Castelló d'Empúries davant de la comissaria, en una foto d'arxiu. / Policia Local de Castelló d'Empúries

Eva Batlle

Eva Batlle

Empuriabrava

La Policia Local de Castelló d’Empúries ha detingut un home de 31 anys acusat d’un robatori amb violència a la zona dels edificis Delta Muga, a Empuriabrava.

Els fets van passar de matinada, cap a dos quarts de dues de diumenge, quan una veïna va trucar alertant que un home l’havia increpat i havia colpejat la porta del seu domicili.

Poc després la dona va baixar amb l’ascensor, es va aturar en un replà, i en aquell moment el mateix individu la va agredir i li va sostreure la bossa de mà. La víctima va patir ferides lleus i va anar al CAP del municipi pels seus propis mitjans, confirmen fonts policials.

Notícies relacionades

La Policia Local que s'havia desplaçat fins al domicili, va localitzar i detenir el presumpte autor, acusat d’un robatori amb violència.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents