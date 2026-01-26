Agredeix una dona en un bloc d'Empuriabrava per robar-li la bossa i acaba detingut
La Policia Local localitza l'agressor i la víctima, amb ferides lleus, va al CAP per tractar-se
La Policia Local de Castelló d’Empúries ha detingut un home de 31 anys acusat d’un robatori amb violència a la zona dels edificis Delta Muga, a Empuriabrava.
Els fets van passar de matinada, cap a dos quarts de dues de diumenge, quan una veïna va trucar alertant que un home l’havia increpat i havia colpejat la porta del seu domicili.
Poc després la dona va baixar amb l’ascensor, es va aturar en un replà, i en aquell moment el mateix individu la va agredir i li va sostreure la bossa de mà. La víctima va patir ferides lleus i va anar al CAP del municipi pels seus propis mitjans, confirmen fonts policials.
La Policia Local que s'havia desplaçat fins al domicili, va localitzar i detenir el presumpte autor, acusat d’un robatori amb violència.
- Sis centres sanitaris gironins van detectar la presència de rosegadors l'any passat
- La cara menys visible de l'ARRO dels Mossos
- Aquestes són les millors pastisseries de Girona
- Rescaten tres excursionistes a Setcases que no podien avançar per la neu i el torb
- La granja La Selvatana, 'un hotel de vaques
- Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats
- Absolts de donar una pallissa a tres joves perquè les víctimes diuen ara que no recorden res
- Quin hauria de ser el teu sou segons el teu lloc de feina? Consulta'l a la calculadora salarial