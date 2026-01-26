Els testimonis afirmen que el kamikaze de la Jonquera circulava "molt ràpid" anant contra direcció abans del xoc mortal
Diversos conductors el van haver d'esquivar i la policia francesa no el va poder interceptar
El judici al conductor kamikaze que va provocar un accident mortal a l'AP7 a la Jonquera fugint de la policia francesa el 10 de juny del 2023 s'ha reprès aquest dilluns a l'Audiència de Girona. Davant del jurat popular, han declarat dos conductors que també anaven per l'autopista. Un d'ells va haver de fer un cop de volant per esquivar el vehicle del processat, que li venia de cara. L'altre, ha detallat que circulava darrere del cotxe de la víctima i va veure el xoc frontal: "Va ser un impacte impressionant". També han declarat agents de la Policia Nacional francesa que han concretat que van rebre l'avís del cotxe anant contra direcció i, tot i que ho van intentar, no el van poder interceptar perquè anava "molt ràpid".
