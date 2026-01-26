Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
caos de RodaliesZona de Baixes Emissionsal·legacions Naturalistesnevades PuigcerdàTer Stegenjudici kamikaze Jonquera
instagramlinkedin

Els testimonis afirmen que el kamikaze de la Jonquera circulava "molt ràpid" anant contra direcció abans del xoc mortal

Diversos conductors el van haver d'esquivar i la policia francesa no el va poder interceptar

El kamikaze de la Jonquera, assegut al costat del seu advocat al judici a l'Audiència de Girona

El kamikaze de la Jonquera, assegut al costat del seu advocat al judici a l'Audiència de Girona / Marina López (ACN)

Marina López / ACN

Marina López / ACN

El judici al conductor kamikaze que va provocar un accident mortal a l'AP7 a la Jonquera fugint de la policia francesa el 10 de juny del 2023 s'ha reprès aquest dilluns a l'Audiència de Girona. Davant del jurat popular, han declarat dos conductors que també anaven per l'autopista. Un d'ells va haver de fer un cop de volant per esquivar el vehicle del processat, que li venia de cara. L'altre, ha detallat que circulava darrere del cotxe de la víctima i va veure el xoc frontal: "Va ser un impacte impressionant". També han declarat agents de la Policia Nacional francesa que han concretat que van rebre l'avís del cotxe anant contra direcció i, tot i que ho van intentar, no el van poder interceptar perquè anava "molt ràpid".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents