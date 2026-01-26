Un incendi crema el mobiliari d’una habitació en un pis de Roses
L'inquilí apaga el foc i els Bombers han de revisar el pis afectat pel fum
Ensurt dissabte al vespre a Roses. En un pis del carrer Cap de Ponent es va declarar un incendi i els Bombers van rebre l’avís a dos quarts de nou del vespre, alertats per una forta olor de cremat.
Fins al lloc s’hi van desplaçar dues dotacions. En arribar-hi, van comprovar que l’inquilí ja havia aconseguit apagar el foc, que havia afectat parcialment un llit i altres elements del mobiliari d’una habitació.
Els Bombers van ventilar l’habitatge i van revisar l’immoble, que no va patir més afectacions. L’inquilí no va resultar ferit.
