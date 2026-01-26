Els efectes de la pluja
El pantà de Darnius-Boadella s'acosta al 100% de capacitat
El pantà empordanès supera el 97% de la seva capacitat i s'acosta als 62 hm³
Josep López Navarro
La pluja de les darreres setmanes, especialment la que va caure durant la llevantada de dimarts passat, ha fet que l’embassament de Darnius-Boadella es trobi ple a vessar. Així ho constaten les imatges que acompanyen aquest article, enviades pel lector Josep Gutiérrez i fetes aquest dilluns a les 9 del matí. Segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua d’aquest migdia, el pantà empordanès ja supera el 97% de la seva capacitat i arriba als 61,832 hm³. Aquestes dades situen l’embassament en el nivell més alt des del gener de 2020, abans de l’esclat de la pandèmia i just després del temporal Gloria.
Cal recordar que, davant la previsió de fortes pluges, l'ACA ha incrementat aquestes darreres setmanes l'alliberament d'aigua de l'embassament, amb l'objectiu de regular els volums perquè el pantà pugui assumir l'aigua que entri des de les capçaleres de rius com la Muga i l'Arnera, sense que això suposi una pèrdua de recurs.
Crescuda incessant
La quantitat d’aigua que conté Darnius-Boadella ha crescut exponencialment els darrers dies. Dijous passat assolia el 92,5%; el dia de la llevantada arribava al 90,66%, mentre que fa uns dies no superava el 85%.
Aquestes dades contrasten de forma impressionant amb el mínim assolit durant la sequera. El març del 2025, per exemple, el pantà contenia només l'11% de la seva capacitat. De fet, en plena crisi hídrica, l'Alt Empordà va ser una de les comarques que va patir amb més contundència les restriccions en els usos de l’aigua, unes mesures que no es van aixecar fins a la primavera passada.
Els Estanys de la Jonquera, en plena forma
Un altre dels punts on l’aigua de la llevantada ha fet créixer les reserves són els Estanys de la Jonquera, que fa poc més d’un any es trobaven buits i ara presenten un aspecte que "fa vint anys que no presentaven", segons expliquen veïns de la zona.
Els Estanys de la Jonquera són un conjunt de petits estanyols i de zones de mulladius i prats humits, situats sobre materials quaternaris i alimentats per aigua freàtica. Es localitzen al peu del vessant meridional del massís de l'Albera.
