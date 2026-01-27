Els efectes de la pluja
L'ACA augmenta el desembassament d'aigua al pantà de Darnius-Boadella, que voreja el 100% de capacitat
Aquest dimarts al migdia, el cabal de sortida de l'embassament empordanès se situava en 17,2 metres cúbics per segon,
L’aproximació de l’embassament de Darnius-Boadella al 100% de la seva capacitat (aquest dimecres a les 12 hores es trobava al 96,761%) ha obligat l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a incrementar el desembassament d’aigua per garantir una gestió segura del recurs. Aquest dimarts al migdia, el cabal de sortida del pantà se situava en 17,2 metres cúbics per segon, segons les dades de l'ACA.
L’objectiu d’aquesta mesura és regular els volums i permetre que l’embassament pugui assumir l’aigua que arriba des de les capçaleres de rius com la Muga i l’Arnera, sense que això comporti una pèrdua del recurs ni situacions de risc aigües avall.
Increment progressiu del desembassament
Davant la previsió de fortes pluges, l’ACA ja havia començat a incrementar l’alliberament d’aigua de l’embassament durant les darreres setmanes. Inicialment, el cabal va passar de 0,3 m³/s a aproximadament 2 m³/s, una mesura preventiva per guanyar capacitat al pantà. Les precipitacions acumulades dels darrers dies han fet necessari un augment molt més significatiu del desembassament.
Aquest increment del cabal ja ha tingut conseqüències visibles al tram baix del riu. Sense anar més lluny, aquest dilluns 26 de gener, la zona del restaurant del Nàutic va quedar negada, un episodi que evidencia la importància de regular de manera anticipada els nivells de l’embassament en episodis de pluja intensa.
Crescuda incessant
La quantitat d’aigua que conté Darnius-Boadella ha crescut exponencialment els darrers dies. Dijous passat assolia el 92,5%; el dia de la llevantada arribava al 90,66%, mentre que fa uns dies no superava el 85%.
Aquestes dades contrasten de forma impressionant amb el mínim assolit durant la sequera. El març del 2025, per exemple, el pantà contenia només l'11% de la seva capacitat. De fet, en plena crisi hídrica, l'Alt Empordà va ser una de les comarques que va patir amb més contundència les restriccions en els usos de l’aigua, unes mesures que no es van aixecar fins a la primavera passada.
Subscriu-te per seguir llegint
- «El matrimoni té data de caducitat, que es trenqui és part de la vida»
- Interior proposa sancionar un bomber, destinat al parc de Lloret, per missatges masclistes
- Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats
- Mercadona compra més d'11 milions de quilos de pomes gironines
- Sis centres sanitaris gironins van detectar la presència de rosegadors l'any passat
- El TSJC confirma la pena de 15 anys de presó per a l'home que es va atrinxerar en un mas a les Llosses
- El caos de Rodalies, en directe
- Rafael Ángel Moreno, alcalde d'Adamuz: 'El més complicat va ser decidir per què ajudo aquesta persona i aquesta altra no