Interceptat a Empuriabrava un menor sense carnet que conduïa drogat i amb excés de velocitat
La Policia Local el va denunciar i també va denunciar l’acompanyant per tinença de marihuana
Conduïa sense carnet, sota els efectes de les drogues i a una velocitat excessiva. Aquest és el còctel perillós que va protagonitzar un menor de 17 anys a Empuriabrava.
Els fets van tenir lloc cap a dos quarts de vuit del vespre de divendres 23 de gener, al sector Muga B. Agents de la Policia Local de Castelló d’Empúries van aturar un vehicle que circulava a gran velocitat i, en identificar el conductor, van comprovar que era menor d’edat.
Davant les sospites que pogués haver consumit alguna substància, li van practicar una prova de detecció de drogues, que va donar positiu en cànnabis (THC). Per aquests fets, la Policia Local el va denunciar per diversos delictes contra la seguretat viària.
A més, durant la identificació de l’acompanyant, els agents li van localitzar marihuana i també va ser denunciat per tinença de substàncies estupefaents.
