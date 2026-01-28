Caçats a l'AP-7 mentre tallaven les lones de camions a l'àrea de servei de Garrigàs
Els Mossos detenen dos multireincidents, que duien auriculars per comunicar-se amb membres del grup de "teloners", i no descarten més arrestos
Els Mossos d’Esquadra han detingut dos lladres multireincidents mentre tallaven les lones de diversos camions estacionats a l’àrea de servei de l’Empordà, a l’AP-7, Garrigàs. Els dos arrestats, de 37 i 33 anys, estan acusats dels delictes de danys, furt i resistència i desobediència als agents de l’autoritat.
Els fets van tenir lloc la matinada de dimarts 27 de gener, quan dues patrulles de la comissaria de Figueres feien un dispositiu preventiu de robatoris a camions a l’autopista. Cap a un quart d’una de la matinada, els agents van detectar un vehicle que circulava en sentit Girona i que es va aturar a uns 150 metres de l’àrea de servei. Del cotxe en van baixar dos homes encaputxats, mentre el vehicle reprenia la marxa.
Seleccionar la mercaderia
Els Mossos van observar com un dels individus feia tasques de vigilància a l’accés de l’àrea, mentre l’altre tallava les lones dels camions estacionats per comprovar-ne la càrrega i seleccionar la mercaderia que els podia interessar per cometre posteriorment el robatori, un modus operandi habitual en els anomenats teloners.
Davant la situació, els agents van desplegar un dispositiu per interceptar-los. Després d’haver tallat les lones i inspeccionat la càrrega de més d’una desena de remolcs, els policies van sorprendre els lladres mentre examinaven un altre camió. En veure’s descoberts, els dos homes van intentar fugir corrents, però els agents els van barrar el pas i els van poder detenir, informa el cos policial.
En total, els policies van localitzar 14 lones danyades. A més, van comprovar que els detinguts portaven auriculars i estaven en contacte amb altres membres del grup, que presumptament havien de participar en el robatori un cop seleccionada la càrrega.
La investigació continua oberta i no descarten noves detencions relacionades amb aquests fets.
- Cop policial a Galícia contra una banda amb seu a Girona especialitzada en el robatori de coure
- El TSJC confirma la pena de 15 anys de presó per a l'home que es va atrinxerar en un mas a les Llosses
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
- «Dels japonesos m’agrada sobretot que estan com una cabra»
- El Jovent Gironí protesta deixant el seu lloc buit
- Del cotxe al datàfon: detingut a Porqueres per robar en un vehicle i pagar amb la targeta de la víctima
- Girona-Getafe: Vitor Reis evita un bon disgust (1-1)