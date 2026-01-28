Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Caçats a l'AP-7 mentre tallaven les lones de camions a l'àrea de servei de Garrigàs

Els Mossos detenen dos multireincidents, que duien auriculars per comunicar-se amb membres del grup de "teloners", i no descarten més arrestos

Una imatge d'arxiu d'unes manilles dels Mossos

Eva Batlle

Garrigàs

Els Mossos d’Esquadra han detingut dos lladres multireincidents mentre tallaven les lones de diversos camions estacionats a l’àrea de servei de l’Empordà, a l’AP-7, Garrigàs. Els dos arrestats, de 37 i 33 anys, estan acusats dels delictes de danys, furt i resistència i desobediència als agents de l’autoritat.

Els fets van tenir lloc la matinada de dimarts 27 de gener, quan dues patrulles de la comissaria de Figueres feien un dispositiu preventiu de robatoris a camions a l’autopista. Cap a un quart d’una de la matinada, els agents van detectar un vehicle que circulava en sentit Girona i que es va aturar a uns 150 metres de l’àrea de servei. Del cotxe en van baixar dos homes encaputxats, mentre el vehicle reprenia la marxa.

Seleccionar la mercaderia

Els Mossos van observar com un dels individus feia tasques de vigilància a l’accés de l’àrea, mentre l’altre tallava les lones dels camions estacionats per comprovar-ne la càrrega i seleccionar la mercaderia que els podia interessar per cometre posteriorment el robatori, un modus operandi habitual en els anomenats teloners.

Davant la situació, els agents van desplegar un dispositiu per interceptar-los. Després d’haver tallat les lones i inspeccionat la càrrega de més d’una desena de remolcs, els policies van sorprendre els lladres mentre examinaven un altre camió. En veure’s descoberts, els dos homes van intentar fugir corrents, però els agents els van barrar el pas i els van poder detenir, informa el cos policial.

En total, els policies van localitzar 14 lones danyades. A més, van comprovar que els detinguts portaven auriculars i estaven en contacte amb altres membres del grup, que presumptament havien de participar en el robatori un cop seleccionada la càrrega.

La investigació continua oberta i no descarten noves detencions relacionades amb aquests fets.

