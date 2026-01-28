La CUP de Figueres denuncia a la Comissió Europea el projecte ferroviari de trasllat de l'estació
La formació creu que incompleix principis generals del dret europeu pel que fa a l’impacte ambiental, l’ús eficient dels fons públics i la mobilitat sostenible
El Grup Municipal de la CUP a l’Ajuntament de Figueres ha presentat una denúncia davant la Comissió Europea per possibles vulneracions del Dret de la Unió Europea en relació amb el projecte ferroviari que preveu el trasllat de l’estació de tren fora del nucli urbà.
Segons els cupaires, el projecte incompleix diversos principis generals del dret europeu, especialment pel que fa a l’impacte ambiental, l’ús eficient dels fons públics i la mobilitat sostenible.
En l’àmbit ambiental, la denúncia assenyala que la Directiva 2014/52/UE estableix que les declaracions d’impacte ambiental han de ser actuals i tenir en compte els canvis ambientals i normatius. El regidor Xavier Colomer considera que no és acceptable utilitzar una Declaració d’Impacte Ambiental de fa 19 anys per desenvolupar una infraestructura d’aquesta complexitat.
Sense avaluar alternatives
La CUP també denuncia que no s’han avaluat adequadament les alternatives raonables, tal com exigeix la normativa europea. En aquest sentit, critiquen que l’Estudi Informatiu hagi prioritzat la variant ferroviària amb una estació fora del nucli urbà sense una comparació real, detallada i objectiva amb l’alternativa del soterrament parcial de les vies dins la ciutat.
Segons el grup municipal, el soterrament permetria mantenir l’estació en una ubicació central i accessible, seria tècnicament viable, de menor cost econòmic, amb menys impacte ambiental i més favorable per a la mobilitat sostenible.
L’escrit presentat a la Comissió Europea també apunta que la solució escollida entra en contradicció amb les polítiques europees de transport i cohesió, que promouen un ús eficient i proporcionat dels recursos públics.
Un altre dels arguments destacats és l’augment del temps d’accés i del cost del desplaçament per a la majoria d’usuaris actuals. A partir d’experiències similars, la CUP alerta que el trasllat de l’estació a Vilafant podria provocar una reducció significativa de la demanda ferroviària, un increment de l’ús del vehicle privat i un augment de les emissions de CO₂.
Campanya per aturar el projecte
La plataforma Defensem el Tren de l'Empordà (Iaeden-Salvem l'Empordà i l'associació Promoció de Transport Públic) també s'oposa al trasllat de l'estacio. Juntament amb col·lectius de veïns de Figueres han engegat una campanya de recollida de signatures, tal com va publicar Diari de Girona, per aturar el projecte Consideren que és una obra "faraònica, innecessària i perjudicial" per al futur de la mobilitat.
Acord per a la variant
El saló de plens de l'Ajuntament de Figueres va acollir el juliol de l'any passat la signatura del protocol que ha de fer possible la nova variant ferroviària de Figueres i la creació de l'estació intermodal que ha d'unir les línies d'alta velocitat i rodalies a l'actual de Figueres-Vilafant.
