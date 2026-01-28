El kamikaze de la Jonquera diu que "no imaginava" que pogués provocar un xoc mortal i només volia fugir de la policia
Afirma al judici que estava "molt estressat" perquè era el primer cop que duia un carregament de droga
El conductor kamikaze acusat de provocar un accident mortal a l'AP7 a la Jonquera fugint de la policia francesa el 10 de juny del 2023 ha declarat aquest dimecres davant el jurat popular que s'encarregarà d'emetre el veredicte. El processat ha dit que "no imaginava" que pogués provocar un xoc mortal i que no va ser fins després de la topada que es va adonar que havia comès "una bogeria". L'acusat ha admès que duia un carregament de droga, que havia recollit a Olot i havia de portar fins a Perpinyà. Segons la seva versió, quan va veure llums de policia en territori francès, es va "estressar molt" i va optar per girar cua, sense ser conscient que anava contra direcció per una autopista perquè no coneixia la carretera.
