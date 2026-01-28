Frau
Llançà alerta d'una estafa amb trucades que suplanten treballadors de l'Ajuntament
A Figueres també s’han detectat casos similars, amb trucades que suplanten l’Ajuntament per reclamar falses factures impagades
L’Ajuntament de Llançà ha alertat d’un intent d’estafa al municipi. En aquest cas, una persona estaria trucant per telèfon fent-se passar per un treballador del consistori.
Davant d’aquest escenari, l’Ajuntament ha informat sobre com actuar davant d’aquests fraus. "Avui dia ens podem trobar amb trucades o persones que venen al nostre domicili fent-se passar per treballadors d’empreses oficials, organismes oficials, etc.", adverteixen.
En aquest sentit, des de l'Ajuntament es recomana no facilitar dades personals, contrasenyes ni dades bancàries. També es recorda que davant de qualsevol dubte, cal trucar directament a les companyies, distribuïdores, bancs o centres oficials per assegurar-se o comprovar si la informació rebuda és certa. I, finalment, apunten que en cas de ser víctimes d’una estafa, cal "denunciar-ho a la Policia".
Un intent d'estafa similar a Figueres
Cal recordar que recentment també s’ha alertat de diversos intents d’estafa a Figueres. En aquest cas, i com a Llançà, un individu ha trucat a diverses persones des del telèfon 612 538 250 fent-se passar per l’Ajuntament de Figueres. En aquest cas, reclamava factures impagades i exigia el pagament a un número de compte.
"No faciliteu cap dada personal ni efectueu cap pagament. Aviseu al vostre entorn, especialment a les persones grans o vulnerables, per si reben aquesta trucada", remarquen des de l'Ajuntament de Figueres.
