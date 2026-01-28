Planificació municipal
Roses prepara un Pla de barris per dotar-se d'equipaments de ciutat
L'equip de Govern planteja agrupar en un sol objectiu tots els projectes que considera clau per a aconseguir que el municipi arribi al segon terç del segle XXI amb totes les infraestructures i serveis
Santi Coll
L’Ajuntament de Roses té detectats, des de fa temps, la necessitat de desenvolupar diversos projectes clau que han d’acabar de rellançar el municipi de vila a ciutat. Així ho entén l’actual equip de Govern format pel PSC, Junts i Gent del Poble i així de clar ho explica l’actual alcalde, el socialista Josep Maria Martínez: "Hem de dotar-nos d’equipaments de ciutat". Segons l’Idescat, Roses ha tancat el 2025 amb 20.175 habitants, una xifra que diu moltes coses i que la consolida com el segon municipi més poblat de l’Alt Empordà després de Figueres.
Amb aquest objectiu, l’Ajuntament treballa per a presentar un projecte propi per a una pròxima convocatòria del Pla de barris i viles de Catalunya, que dona continuïtat a la Llei aprovada el 2022. L’alcalde albira un horitzó a mitjà termini, cap a 2027-2028, per a tenir la definició concreta i preparada del pla rosinc. "Quan parlem d’un Pla de barris, l’enunciat no es refereix a un barri concret, és un espai que des de l’Ajuntament hem de definir segons les necessitats que tenim. Analitzant bé el seu abast, veiem que la intervenció s’ha de fer en una zona del municipi que no superi el llindar de renda mitjà. Per tant, nosaltres, a Roses, tenim un cas global. Quasi tot el municipi està per sota d’aquest llindar, exceptuant algunes zones com el puig Rom o l’Almadrava, per exemple, que tenen un nivell més alt. Això ens permet preveure que el Pla de barris nostre serà bastant extens quant a territori, aquesta és la primera premissa que hem de tenir en compte", diu.
Un sol document amb tots els plans
"Partint d’aquesta base –afegeix Josep Maria Martínez–, nosaltres teníem ja com a equip de govern, una sèrie de projectes que anaven funcionant per si sols i que ara veiem que els podem incloure en un pla conjunt: biblioteca nova, mercat, centre cívic, equipaments esportius, arxiu… Hem decidit ordenar-ho tot dins d’aquest Pla de barris, i com que ja ens dona una projecció de futur de ciutat, hem de decidir bé allà on volem enquibir equipaments, tant esportius com culturals i socials. I en aquest esquema que ja estarà dibuixat dintre d’un sol àmbit, triarem aquells que ens semblin prioritaris i que puguin accedir a la subvenció del Pla de barris que promou la Generalitat".
Martínez té clar que "hem de treballar en aquesta línia. Encara no sabem quins projectes seran els que realment presentarem, però tenim clar que abastaran molta extensió, no només el nucli urbà, sinó també segur en alguna urbanització com pot ser Santa Margarida. Allà hi tenim una sèrie de projectes quant a millorar la vialitat, el carril bici, a millorar, la zona esportiva...".
El pal de paller
Malgrat que la llista d’idees i plans és llarga, l’alcalde té clar que hi ha un grup que han d’actuar de pal de paller: construir una nova biblioteca i un nou arxiu municipal, crear aparcaments subterranis a la plaça Rahola i Illa d’Ítaca i un nou mercat Cobert. "Són temes capdavanters, però hi ha moltes altres coses que hem d’anar definint per lligar bé la nova Roses del segon terç del segle XXI".
Quatre projectes clau
- Nova biblioteca. L’actual s’ha quedat petita i cal projectar-ne una de més gran.
- Arxiu municipal. Desaconsellada la Casa Rahola, el Govern projecta fer-ne un de nova construcció.
- Mobilitat. Aparcaments subterranis a les places Rahola, Ítaca i del Teatre.
- Mercat cobert. Impulsar la seva construcció definitiva i aprofitar l’espai lliure exterior.
