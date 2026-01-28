El servei alternatiu amb bus no resol la mobilitat d'usuaris de Figueres: "Trigo més de dues hores fins a Riudellots"
Entre Girona i la capital alt-empordanesa hi ha trens, però no segueixen ni l'horari ni la freqüència habitual
El servei alternatiu amb bus no resol la mobilitat d'usuaris de l'estació de Figueres. La via fins a Portbou està tallada i s'ha de fer el trajecte en autocar. En direcció Girona circulen trens, però no segueixen ni l'horari ni la freqüència habitual. Per això, Renfe continua oferint també autocars. Alguns passatgers com en Pau Domènech lamenten que per anar a Riudellots de la Selva trigues més de dues hores i mitja, perquè el bus s'atura en les mateixes parades que el tren: "Això no és normal, ja fa dues setmanes que no podem anar cada dia a treballar". També una altra viatgera, la Clara Llosa, que és estudiant, critica que no hi ha horaris ni de bus ni de trens: "És la setmana d'exàmens i estic arribant tard a tot arreu".
- Cop policial a Galícia contra una banda amb seu a Girona especialitzada en el robatori de coure
- El TSJC confirma la pena de 15 anys de presó per a l'home que es va atrinxerar en un mas a les Llosses
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
- «Dels japonesos m’agrada sobretot que estan com una cabra»
- El Jovent Gironí protesta deixant el seu lloc buit
- Del cotxe al datàfon: detingut a Porqueres per robar en un vehicle i pagar amb la targeta de la víctima
- Girona-Getafe: Vitor Reis evita un bon disgust (1-1)