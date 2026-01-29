Aturen dos homes a l'AP-7 a Agullana i els hi troben 12.000 euros i dinou quilos d'haixix amagats a la roda de recanvi
Els Mossos van interceptar-los al sospitar de l'actitud que tenien els arrestats quan van veure la policia
Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 31 anys a Agullana que portaven 12.000 euros en efectiu i dinou quilos d'haixix amagats al cotxe. Els fets van passar el 25 de gener pels volts de dos quarts d'una del migdia. Agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) feien tasques de vigilància i van detectar dos homes que estaven menjant a dins el cotxe a l'àrea de servei de la Porta Catalana. En veure els policies, els dos sospitosos van cordar-se el cinturó i van intentar marxar de seguida. Davant d'aquesta actitud, els Mossos van aturar-los uns metres més avall i van escorcollar el vehicle. En el registre, els agents van trobar una bossa amb 12.000 euros en efectiu.
A més, els agents van trobar dinou quilos d'haixix amagats a l'habitacle on es col·loca la roda de recanvi del cotxe. Davant d'aquests fets, els Mossos van detenir els dos homes, que tenen antecedents, per un delicte contra la salut pública.
El 27 de gener van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres.
