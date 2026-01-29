Successos
Desmantellen una plantació de marihuana amb 882 plantes en una casa de Vilanova de la Muga
Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes com a presumptes responsables i també els imputen un delicte de frau elèctric
Josep López Navarro
Vilanova de la Muga
Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació de marihuana de 882 plantes situada al soterrani d'una casa de Vilanova de la Muga.
Els agents van detenir dues persones com a presumptes responsables de la plantació. Se’ls acusa d’un delicte contra la salut pública. A més, als arrestats se’ls imputa un delicte de frau del fluid elèctric, ja que durant la inspecció els Mossos van constatar que l’habitatge tenia la connexió elèctrica manipulada.
A banda de les plantes, la policia va confiscar làmpades i equips de climatització utilitzats pel cultiu de marihuana.
