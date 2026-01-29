Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Desmantellen una plantació de marihuana amb 882 plantes en una casa de Vilanova de la Muga

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes com a presumptes responsables i també els imputen un delicte de frau elèctric

La nau de la casa de Vilanova de la Muga on hi havia una plantació de marihuana.

La nau de la casa de Vilanova de la Muga on hi havia una plantació de marihuana. / Mossos

Josep López Navarro

Vilanova de la Muga

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació de marihuana de 882 plantes situada al soterrani d'una casa de Vilanova de la Muga.

Els agents van detenir dues persones com a presumptes responsables de la plantació. Se’ls acusa d’un delicte contra la salut pública. A més, als arrestats se’ls imputa un delicte de frau del fluid elèctric, ja que durant la inspecció els Mossos van constatar que l’habitatge tenia la connexió elèctrica manipulada.

A banda de les plantes, la policia va confiscar làmpades i equips de climatització utilitzats pel cultiu de marihuana.

