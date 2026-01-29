Entrevista | Francesc Font Expert en agricultura regenerativa
Francesc Font: "Tots els nens tenen substàncies tòxiques al cos i el 80% restes d’un pesticida prohibit"
L'expert en agricultura regenerativa explica com la seva feina a Pedret i Marza busca revertir aquesta problemàtica
En el seu nou llibre, De peus a terra, detalla "com cuidar els primers 30 cm de sòl protegeix la nostra salut i el planeta"
Sònia Fuentes
Els primers 30 centímetres de sòl que envolten el planeta són molt més que terra: són la base de la nostra alimentació, la nostra salut i el futur del planeta. L'expert en agricultura regenerativa, Francesc Font, explica com la seva feina a Pedret i Marzà busca revertir aquest problema. En el seu nou llibre, De peus a terra, l’expert en agricultura regenerativa alerta sobre els pesticides que encara persisteixen al nostre cos, els aliments empobrits i com l’agricultura convencional posa en risc la nostra salut. Ens explica per què cuidar el sòl és, avui més que mai, una qüestió de supervivència.
Ha publicat un nou llibre sobre com hem de tenir cura de la nostra terra. Ja és el tercer.
Sí, el primer llibre anava molt enfocat als agricultors, plantejant l’alternativa de l’agricultura regenerativa. El segon llibre era totalment tècnic. El vam escriure a mitges amb la meva dona, i era un manual tècnic per aplicar l’agricultura regenerativa. Aquest tercer llibre va una mica més enrere. És més el "per què". Per què ens convé fer agricultura regenerativa o, més enllà, per què ens convé posar atenció als nostres sols, a la terra. Està enfocat tant a agricultors com a consumidors. Bàsicament, el llibre vol explicar que els 30 primers centímetres de sòl que envolten el planeta tenen una relació molt directa amb la nostra qualitat de vida. Ens permeten alimentar-nos, tenir aigua, oxigen i un clima habitable. Fa 50 anys que estem destruint aquests 30 centímetres amb l’agricultura i amb altres activitats. El llibre fa propostes de com podem deixar de degradar-la. Ens interessa com a agricultors i com a habitants del planeta. També tracto la contaminació de l’aigua i els tòxics que ingerim.
El llibre aporta moltes dades rellevants i parla de tòxics com els pesticides.
He fet molta investigació per publicar aquest llibre. Tots els habitants del planeta tenim DDT al nostre organisme; aquestes molècules es queden en el teixit gras i afecten també els nostres fills. Moltes malalties i l'increment de càncers tenen a veure amb aquestes molècules artificials que es van menjar els nostres pares i hem heretat d'alguna manera, són productes que utilitza l'agricultura convencional. No només degrada el sòl, sinó que posa en risc la nostra salut. El 100% dels nens tenen substàncies tòxiques al cos, però el 80% tenen restes d'un insecticida prohibit fa cinc anys per cancerigen i el 83% pixen aquest insecticida després de cinc anys d'estar prohibit. Això és un senyal d'alerta del preu que estem pagant per alimentar-nos amb productes barats.
I què passa amb els aliments nutricionalment?
Aquesta forma tan agressiva de produir, que ens permet anar al supermercat i trobar menjar molt econòmic, el que fa és que aquests productes que ingerim estan bàsicament carregats de calories. La producció agressiva empobreix el sòl, així que els aliments també són pobres nutricionalment. Ara consumim el doble de calories que els nostres avis per obtenir els mateixos nutrients, perquè els aliments són molt pobres.
De peus a terra
Autor: Francesc Font
Editorial: Tigre de paper
Preu: 18,90 euros
En quina situació es troba l’agricultura regenerativa avui dia, hi ha diferències entre Catalunya i determinats països del món?
L’agricultura regenerativa va creixent en interès i, a poc a poc, en aplicació, però encara és minoritària perquè va a contracorrent del model dels darrers 50 anys. Perquè creixi, cal que els consumidors entenguin aquests conceptes i comprin productes regeneratius, de manera que els agricultors els puguin produir i vendre. A escala mundial la situació és similar, tot i que països com Austràlia o els Estats Units van per davant perquè fa més temps que alguns agricultors hi aposten. El creixement és lent i els primers anys són difícils: en deixar els químics, la producció baixa una mica. Però després millora, s’arriba a produir gairebé el mateix i es redueixen despeses perquè el sòl recupera fertilitat. També disminueix la dependència de fertilitzants i productes tòxics, cosa que és avantatjosa econòmicament i més segura per a la salut. Hi ha menys plagues i malalties perquè, en enriquir el sòl, tornen insectes, ocells i altres organismes que les controlen de manera natural. No es tracta de nostàlgia, sinó d’un enfocament científic i eficient. Un altre repte és el canvi de mentalitat: la imatge del camp "net" xoca amb la pràctica regenerativa, que protegeix el sòl amb plantes i herbes. Això requereix un canvi cultural.
L’agricultura regenerativa també s’encara a mitigar el canvi climàtic.
Quan parlem de millorar el sol, parlem bàsicament o en gran part del que és la matèria orgànica del sol. I aquí sempre explico que un sol més negre, més fosc, un sol com de bosc és més fèrtil que un sol més pàl·lid. És més fèrtil la terra del bosc que la terra de la platja de Roses, i ho és perquè el del bosc té matèria orgànica, que és com el motor del sol. La matèria orgànica bàsicament està constituïda per carboni, i tots aquests últims anys d'empobrir els sols hem enviat molt de carboni a l'atmosfera. Ara el que fem és intentar capturar tot el CO que podem i posar-lo una altra vegada al nostre sol. Això fa que el nostre sol sigui més fèrtil i que puguem contribuir molt directament a mitigar el canvi climàtic.
Com poden trobar els consumidors productes regeneratius?
Actualment, buscant directament agricultors que facin agricultura regenerativa i a través de les webs dels productors. Nosaltres oferim visites guiades i venem oli en línia a fincaganfont.cat. També estem a punt de llançar un segell internacional de productes regeneratius perquè el consumidor pugui identificar fàcilment aquests productes, igual que l’ecològic.
Qui impulsa aquest segell?
Hem creat una associació internacional des d’aquí, i jo soc el president. El segell estarà disponible a partir de febrer i ajudarà tant a productors com a consumidors a distingir productes veritablement regeneratius, evitant el greenwashing.
Subscriu-te per seguir llegint
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
- Dos homes estafen 5.000 euros a un taxista fent-los portar de Barcelona a Lisboa
- No paguis amb targeta en aquestes situacions: errors habituals que poden buidar-te el compte
- Detenen membres de la banda dels darrers assalts violents al Baix Empordà arran d'un últim cop a Mont-ras
- La incorporació de Farmàcia obliga a replantejar l'encaix entre la Universitat de Girona i el campus de Salut
- Desallotgen alumnes de l'institut de Sant Gregori per un incident amb un extintor
- Una conductora molt beguda s'encasta contra un cotxe i causa danys en el mobiliari urbà a Blanes