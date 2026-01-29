El jurat popular declara el kamikaze de la Jonquera culpable d'homicidi i tràfic de drogues
El fiscal manté la petició de 16 anys i mig de presó i la defensa demana la pena mínima per cada delicte
El jurat popular ha declarat el conductor kamikaze que la nit del 10 de juny del 2023 va provocar un accident mortal a l’AP-7 a la Jonquera quan fugia de la policia culpable d’homicidi i tràfic de drogues. El veredicte recull que el processat va fer mitja volta quan va veure un control policial en territori francès i va conduir contra direcció per l’autopista. El jurat remarca que, tot i que d’entrada podia haver actuat de manera “irracional”, va conduir prou quilòmetres en direcció contrària per adonar-se que posava “en risc” la resta dels usuaris de la via i que hi havia una “altíssima probabilitat” d’acabar xocant. El jurat també conclou que duia al vehicle 15,290 quilos de marihuana i 1,238 quilos d’haixix.