Junts i ERC demanen al Govern explicacions sobre la formació dels Agents Rurals en una caserna militar
Els republicans reaccionen a la formació d'autodefensa que el cos farà a la caserna de Sant Climent Sescebes
Agències
Els grups de Junts i ERC al Parlament han registrat, per separat, una bateria de preguntes per demanar al Govern explicacions per "la formació dels Agents Rurals en una caserna militar a l'Alt Empordà".
En el document registrat, Junts demana a l'executiu que confirmi si això és així i per quins motius s'ha decidit canviar aquesta formació que "s'havia dut a terme a gimnasos privats o a través del cos de Mossos d'Esquadra i l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya".
També ha preguntat quants agents estan convocats a aquesta formació i si està previst que aquest canvi de criteri s'implementi a tot Catalunya.
ERC ha exigit explicacions a la consellera d'Interior, Núria Parlon, per "l'intent d'espanyolització i militarització" dels Agents Rurals. Els d'Oriol Junqueras consideren "absolutament inadequat" que un cos "de seguretat, ambiental i de proximitat" com aquest rebi formació "en instal·lacions militars de l'exèrcit espanyol", després de saber que els Agents Rurals tenen prevista per a la setmana vinent una formació d'autodefensa a la caserna de Sant Climent Sescebes. ERC ha presentat una bateria de preguntes al Parlament demanant explicacions per aquesta qüestió, mentre considera que la decisió "suposa un pas més en la normalització de la presència militar en la gestió de la seguretat de Catalunya".
Segons l'opinió d'ERC, els Agents Rurals són un cos "de naturalesa civil, orientat a la protecció del medi natural, la prevenció d’incendis i el servei públic al territori". Per això considera que "res justifica que la seva formació es desenvolupi en equipaments militars, que no responen ni a la seva funció ni als valors del cos".
A la bateria de preguntes, els republicans demanen al Govern de Salvador Illa quines accions formatives té previstes el Departament d'Interior per als Agents Rurals, a quins espais es faran, si n'hi ha alguna de prevista a la caserna de Sant Climent Sescebes i si considera que una base de l'exèrcit espanyol és "un lloc adequat" per fer accions d'aquest tipus.
Finalment, ERC subratlla que la seguretat i la formació dels cossos "civils" de la Generalitat s'han de desenvolupar en equipaments propis i en entorns "coherents amb la seva missió", i no en instal·lacions militars "alienes al model de país" que defensen els republicans.
