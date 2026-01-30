Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
ERC GironaExposició periodismeEntrades Girona - BarçaDesnonament GironaEscudelladaCarme Auguet
instagramlinkedin

Un ferit en un accident de trànsit a Fortià

Una ambulància del SEM l'evacua a l'hospital de Figueres

Ambulàncies del SEM.

Ambulàncies del SEM. / DdG

Eva Batlle

Eva Batlle

Fortià

Un conductor va resultar ferit aquest dijous a la nit en un accident de trànsit a Fortià.

Els fets van tenir lloc a l’avinguda de Paradells cap a un quart d’onze de la nit, quan el vehicle va patir una sortida de via. El conductor va ser evacuat en estat lleu a l’Hospital de Figueres en una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM)

Notícies relacionades

Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar efectius dels Bombers de la Generalitat, del SEM i dels Mossos d’Esquadra.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents