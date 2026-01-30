Un ferit en un accident de trànsit a Fortià
Una ambulància del SEM l'evacua a l'hospital de Figueres
Un conductor va resultar ferit aquest dijous a la nit en un accident de trànsit a Fortià.
Els fets van tenir lloc a l’avinguda de Paradells cap a un quart d’onze de la nit, quan el vehicle va patir una sortida de via. El conductor va ser evacuat en estat lleu a l’Hospital de Figueres en una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM)
Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar efectius dels Bombers de la Generalitat, del SEM i dels Mossos d’Esquadra.
