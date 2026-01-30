Rodalies
Mapa i horaris del servei alternatiu en autobús entre les estacions de Figueres i Portbou
Aquest tram ha patit diferents incidents que obliquen a fer el trajecte per carretera
Des del dilluns 26 de gener el servei de Renfe de l'estació de Figueres pateix incidències. En direcció a Portbou la via està tallada i s'ha de fer el trajecte amb el servei de bus. L'autobús es para a les estacions de tren de Figueres, Vilajuïga, Llançà Colera i Portbou.
Segons va informar l'Ajuntament portbouenc el tram de la via ha patit "diferents incidents" que han obligat a oferir un servei alternatiu de transport per carretera. Aquí podeu consultar els horaris d'autobús publicats per Rodalies i el mapa amb les parades.
Tot i així, el servei alternatiu amb bus no resol la mobilitat d'usuaris de l'estació de Figueres. En direcció Girona circulen trens, però no segueixen ni l'horari ni la freqüència habitual. De fet, aquest 30 de gener la línia de Rodalies Portbou-Barcelona té aquesta setmana 19 punts de limitacions temporals de velocitat. Catorze són entre l'estació de Portbou i la de Maçanet-Massanes, per on els combois han de passar entre els 30km/h i els 80 km/h, segons consta en el Document Setmanal de Limitacions de Velocitat al qual ha tingut accés l'ACN.
El Document Setmanal de Limitacions de Velocitat és d'àmbit estatal i s'adreça a les persones que treballen d'una manera o una altra a la xarxa ferroviària. Hi apareixen les afectacions que obliguen els maquinistes a reduir la velocitat, a quina velocitat s'ha de circular i els motius de la incidència. En ocasions són llocs puntuals i concrets, però en altres són trams d'alguns quilòmetres. Segons han explicat fonts especialitzades a l'ACN hi ha trams a la llista des de fa deu anys, perquè les reparacions no es duen a terme. En altres ocasions sí que se solucionen i aleshores se suprimeixen del document. Aquesta setmana, les vies de Catalunya hi apareixen fins a 155 vegades, si bé hi ha casos on el mateix punt o tram hi consta més d'un cop, principalment perquè hi ha més d'una incidència a resoldre. El volum és similar al de la setmana anterior.
