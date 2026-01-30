Nit del Comerç 2026
La tercera Nit del Comerç de Figueres guardona el Forn la Barceloneta, l'Hotel Duran i la Fundació Gala-Dalí
També s'ha distingit la botiga Betes i Fils, la Xarcuteria Formatgeria Chafoca, Lluïsa Cortés i Sebastià Cruz
La Gestoria Sayó, la Fisioteràpia Núria Frigola, Tele Eras, Mobles La Fàbrica, la Carnisseria Lladó, l’Estanc Sant Jordi, Can Monturiol i el restaurant La Pansa han rebut diplomes commemoratius pels seus aniversaris destacats
Josep López Navarro
Amb la voluntat de reconèixer els establiments, persones o entitats que "dinamitzen els espais comercials de la ciutat i impulsen noves propostes per respondre a les demandes actuals", Figueres ha celebrat aquest dijous al vespre la tercera edició de la Nit del Comerç. La vetllada, celebrada al Cercle Sport Figuerenc, enguany ha atorgat set premis i ha reconegut també la trajectòria de negocis amb aniversaris destacats.
Un dels guardons més especials de la Nit del Comerç, el Premi Comerç de l’Any, enguany ha estat pel Forn la Barceloneta, que, amb més de 140 anys d'història, és "un exemple de comerç que uneix passat i present i que projecta la qualitat local més enllà del territori", segons ha destacat el jurat.
Pel que fa al Premi al Comerç Emblemàtic, ha estat per Duran Hotel i Restaurant, establiment que el jurat ha definit com "un símbol de l’hoteleria i la gastronomia figuerenca". El seu mèrit, afirmen, és "haver preservat un llegat familiar que ha sabut evolucionar sense perdre l’essència, convertint-se en un referent emblemàtic de la ciutat".
Durant la vetllada també s'ha entregat el Premi a la tasca de contribució a la promoció i coneixement del comerç de la ciutat. En aquest cas ha estat per la Fundació Gala-Salvador Dalí, entitat que, en paraules del jurat, "ha situat la ciutat al mapa cultural mundial, generant un impacte econòmic i turístic que beneficia directament el comerç local".
Reconeixement al comerç als barris i als mercats
La Nit del Comerç ha volgut també posar en valor el teixit comercial dels barris i dels mercats. D'aquesta manera, el Premi al Comerç de Barri ha estat per la botiga Betes i Fils. L'establiment ha rebut el guardó per "l'atenció personalitzada i el paper social que exerceix com a comerç de barri viu, fomentant la creativitat i el vincle comunitari".
Pel que fa al Premi als Mercats de Figueres, enguany se l'ha endut la Xarcuteria Formatgeria Chafoca. En aquest cas, el jurat ha destacat que aquest negoci és "un pilar dels mercats figuerencs" i un exemple de "continuïtat familiar, producte de proximitat i tradició comercial".
Sense deixar de banda els mercats, la tercera Nit del Comerç ha lliurat, a proposta de l’Ajuntament de Figueres, dos reconeixements més a dos representants municipals que acumulen més de quaranta anys de trajectòria als serveis dels mercats figuerencs. Per una banda, s'ha guardonat Lluïsa Cortés pels seus 44 anys com a administrativa a l’Àrea de Mercats, "amb una dedicació constant, rigor i compromís al servei de la ciutat". I, per l'altra, s'ha distingit Sebastià Cruz, que fa 43 anys que treballa com a zelador de mercats, "essent una peça clau en el bon funcionament del dia a dia dels mercats municipals".
Aniversaris destacats
Abans de l’entrega dels premis de la Nit del Comerç, s'ha atorgat diplomes als comerços que celebren aniversaris destacats. En aquest sentit, han rebut el reconeixement la Gestoria Sayó i la Fisioteràpia Núria Frigola, que compleixen 25 anys; Tele Eras, amb 45 anys de trajectòria; Mobles La Fàbrica i la Carnisseria Lladó, que arriben als 50 anys; l’Estanc Sant Jordi, que celebra 60 anys; Can Monturiol, amb 80 anys d’història, i el Restaurant La Pansa, que commemora 100 anys d’activitat.
La IA i el comerç local
La tercera Nit del Comerç de Figueres, presentada pel periodista Carles Pujol, s'ha iniciat amb una ponència de Karina Gibert i Oliveras, catedràtica de la Universitat Politècnica de Catalunya i degana del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya. En la seva intervenció, la figuerenca ha analitzat com la intel·ligència artificial pot esdevenir una aliada per al comerç de proximitat, oferint noves eines per millorar la competitivitat, la gestió i la relació amb la clientela en un context de transformació econòmica i social.
Arrelada al món del comerç local, ja que prové d’una família de comerciants figuerencs, Gibert ha combinat aquesta mirada propera amb la seva expertesa acadèmica per explicar com la tecnologia pot posar-se al servei de les persones i dels negocis del territori.
La gala de la Nit del Comerç de Figueres ha comptat també amb el parlament de l'alcalde de la ciutat, Jordi Masquef, que ha mostrat un cop més el compromís de l'Ajuntament amb el comerç figuerenc i el seu impuls. "Som plenament conscients que la realitat del comerç ha canviat, tant a Figueres com arreu del país. La pandèmia va accelerar un canvi en els hàbits de compra: la gent vol les coses de seguida i sense moure’s del sofà, fet que dificulta encara més la situació del comerç de proximitat", ha dit Masquef, afegint que, per això, cal donar més suport que mai als negocis locals. "Aquests no sobreviuen amb discursos i paraules, sinó que ho fan amb el suport diari", ha sentenciat.
La Nit del Comerç ha estat organitzada per Comerç Figueres Associació i l’EMPORDÀ, amb el suport de l’Ajuntament de Figueres.
- Sílvia Orriols demana que es construeixi un hospital públic a Ripoll
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- Desallotgen alumnes de l'institut de Sant Gregori per un incident amb un extintor
- L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
- Un horari ben poc habitual per a un Girona-Barça
- Intenten fugir en veure els Mossos i els detenen a Salt amb un revòlver i un matxet
- Dos homes estafen 5.000 euros a un taxista fent-los portar de Barcelona a Lisboa
- «Calcetes i sostens han d’anar de conjunt o, com a mínim, ser del mateix color»