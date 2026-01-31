Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Policia de Llançà enxampa dos individus talant il·legalment llentiscle a Cap Ras

Un dels dos homes ha pogut ser identificat i denunciat, mentre el segon va aconseguir fugir

El material comissat per la Policia Local.

El material comissat per la Policia Local. / Ajuntament de Llançà

Redacció

Redacció

Llançà

La Policia Local de Llançà ha enxampat i denunciat una persona per la tala il·legal de llentiscle a la zona boscosa de Cap Ras. Els agents van sorprendre dos individus mentre estaven tallant aquesta espècie vegetal protegida.

En adonar-se de la presència policial, un dels implicats va fugir corrents i va aconseguir escapar aprofitant la dificultat del terreny. L’altre individu, d’origen forà, va ser identificat pels agents.

Durant l’escorcoll, la policia li va intervenir diversos estris de tall, guants i centenars de gomes elàstiques que presumptament s’utilitzaven per preparar feixos de material vegetal. La persona identificada ha estat denunciada i les restes de llentiscle tallades han estat comissades.

Des de l’Ajuntament de Llançà s’ha volgut agrair la implicació i la col·laboració ciutadana, que ha estat clau per detectar els fets, i s’ha recordat la importància de preservar i protegir l’entorn natural del municipi.

