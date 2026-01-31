Roses deixa d'assistir a Fitur perquè considera que "no és interessant" i el retorn "és nul"
El regidor de Turisme qüestiona el públic assistent perquè creu que "molta gent hi va a passar la tarda" i recorda un vídeo viral on hi havia baralles per aconseguir un paraigües gratuït a un estand
El grup de Lliures critica la decisió municipal perquè perjudica al sector que viu del turisme
L’Ajuntament de Roses no ha participat per segon any consecutiu a la Fira Internacional de Turisme (Fitur), celebrada a Madrid, perquè considera que "no és interessant" per a la promoció turística del municipi. Així ho va defensar el regidor de Turisme, Fèlix Llorens, durant el darrer ple municipal a preguntes del grup Lliures que critica la decisió. El regidor va apuntar que sí considerava que era interessant per al sector privat, però no per al municipi.
Segons va explicar el regidor, la decisió respon a criteris tècnics i d’eficiència en l’ús dels recursos públics. “Tècnicament es considera que no és interessant anar a Fitur”, va afirmar, tot remarcant que el consistori ha d’escollir quines fires són prioritàries i quines no.
Fèlix va reconèixer que Fitur té una gran projecció mediàtica i que, a nivell d’imatge, pot resultar atractiva, però va assegurar que el retorn turístic per a un municipi com Roses és “gairebé nul”. En aquest sentit, va diferenciar l’interès de la fira per a empreses del sector turístic del paper que hi poden jugar les destinacions municipals. “és prou interessant a nivell empresarial perquè un hotel o un touropoerador hi vagi a vendre habitacions, o entrades del que sigui, però a nivell d'un poble com Roses” considera que no, va indicar.
El vídeo viral regalant paraigües
El regidor també va qüestionar que sigui interessant el perfil del públic assistent, afirmant que a diferència d’altres fires europees on els visitants hi van per informar-se i planificar les vacances, a Fitur “molta gent hi va a passar la tarda”. Va recordar un vídeo que es va fer viral on apareixia un estand de paraigües a Fitur i la gent es llançava en massa a agafar-ne. Es considera un dels primers vídeos virals de Youtube i és del 2007. "Jo crec que aquest vídeo demostra el que és fitur, en el que s'ha convertit", va dir, "una fira molt interessant per a professionals, però molt poc interessant per destinacions i per públic final".
Per aquest motiu, va defensar que els recursos humans i econòmics s’han de destinar a accions amb un impacte més efectiu. Va apuntar que Roses ha assistit a fires a Alemanya, a Bèlgica, Holanda i s'anirà a altres aquest febrer.
Finalment, Fèlix va insistir que el consistori no pot permetre’s destinar recursos a una fira que no aporta un retorn clar. “Seria malmetre recursos públics”, va concloure.
Des del grup de Lliures, el seu portaveu, Pere Gotanegra, durant el ple va considerar que la fira és interessant per a la projecció del municipi, però va preferir no entrar en polèmiques. Posteriorment el grup ha emès un comunicat en el que critica la decisió.
“Primer no s’hi va perquè no es podien gestionar els contactes, ara perquè FITUR no és interessant" diu el grup. I considera que el resultat és el mateix: R"oses queda fora dels principals espais de promoció turística i el comerç local en surt perjudicat”.
Lliures per Roses reclama al govern local un canvi de rumb immediat i que siguin capaços de convertir la promoció turística en oportunitats reals per als comerciants, autònoms i petites i mitjanes empreses de Roses, i no en excuses canviants que deixen el municipi fora dels grans fòrums del sector.
- «Calcetes i sostens han d’anar de conjunt o, com a mínim, ser del mateix color»
- L’estació d’esquí catalana que s’ha convertit en el refugi d’hivern d’un presentador molt conegut
- Sílvia Orriols demana que es construeixi un hospital públic a Ripoll
- Així queden els encreuaments en la fase final de la Champions League: quadre, equips classificats i possibles rivals del Barça, Reial Madrid i Atlètic
- Mor un veí de la Vall d'en Bas de 40 anys en un accident de moto a Manresa
- Junts i ERC demanen al Govern explicacions sobre la formació dels Agents Rurals en una caserna militar
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- L'empresa Domo de Blanes entra en concurs de creditors i atura la producció