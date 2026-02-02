Detinguda a la Jonquera una passatgera d'un autobús amb marihuana, haixix, amfetamina i codeïna
Els agents de la Policia Nacional la van seleccionar per l’actitud nerviosa i li van trobar la droga amagada a l’equipatge
La Policia Nacional ha detingut una dona de 26 anys per tràfic de drogues a la Jonquera després d’interceptar-la traginant substàncies en un autobús que feia la ruta Barcelona–París. L’actuació es va fer en el marc d’un control mòbil a la zona fronterera, quan el vehicle estava aturat en una estació de servei.
Els agents van fixar-se en l’actitud de la passatgera, que es mostrava nerviosa i evasiva davant la presència policial. Això va portar-los a fer una comprovació més a fons i a obrir les dues maletes que portava.
A l’interior hi van trobar una quantitat important de substàncies estupefaents: 10,289 quilos d’haixix repartits en 90 pastilles, 19 sobres individuals i cinc pots petits, i 1,4 quilos de marihuana, a més de 86 sobres individuals suposadament de llaminadures "gummy some loves". L’escorcoll també va permetre localitzar 29 càpsules d’amfetamina i 40 pots de 250 mil·lilitres de codeïna, un producte que es pot utilitzar com a precursor d’altres drogues.
La dona ha quedat detinguda com a presumpta autora d’un delicte de tràfic de drogues. Els controls a la zona fronterera de la Jonquera són habituals i s’emmarquen en dispositius per detectar delictes vinculats al pas de frontera, com ara el tràfic de substàncies o altres activitats il·lícites, informa el cos de seguretat.
