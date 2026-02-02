Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Figueres comença a instal·lar les noves papereres antivandàliques

Al llarg d'aquest any se n'instal·laran 500 arreu de la ciutat

Les primeres s'han col·locat al carrer Lasauca i a la Pujada del Castell

VÍDEO | Jordi Masquef i Carme Martínez ensenyen com són les noves papereres que s'instal·laran a Figueres

VÍDEO | Jordi Masquef i Carme Martínez ensenyen com són les noves papereres que s'instal·laran a Figueres / Ajuntament de Figueres

Redacció

Redacció

Figueres

L’Ajuntament de Figueres ha començat aquest dilluns la instal·lació de 500 noves papereres a tota la ciutat, una actuació que s’estendrà al llarg de tot l’any. La renovació arribarà a tots els barris amb l’objectiu de reforçar la neteja i millorar la imatge dels carrers i del mobiliari urbà.

Els nous models s’han dissenyat per ser més eficients i per reduir problemes vinculats al vandalisme i a l’incivisme, com ara l’ús de la paperera per llençar-hi bosses d’escombraries. També volen minimitzar els efectes de la tramuntana: amb les papereres anteriors, en dies de fort vent sovint es buidava la brossa de la bossa interior. Amb aquesta nova instal·lació, n’hi haurà més i estaran distribuïdes de manera més equilibrada.

Una de les noves papereres.

Una de les noves papereres. / Ajuntament de Figueres

Les papereres són de color negre i incorporen l’escut històric de Figueres. Els primers punts on s’han començat a col·locar són la Pujada del Castell i el carrer Lasauca, i en les pròximes setmanes els treballs continuaran per la resta del centre i pels diferents barris.

Mapa de les paperes de Figueres.

Mapa de les papereres de Figueres. / Ajuntament de Figueres

La regidora de Serveis Urbans i tinent d’alcalde, Carme Martínez, assenyala que "amb les noves papereres unificarem tots els models, millorant la imatge del mobiliari urbà i de l’espai públic". Martínez afegeix que els models s’han consensuat amb les àrees d’Urbanisme i de Serveis Urbans, i amb FISERSA, i que contribuiran a disposar de papereres més eficients i d’un espai públic més net.

