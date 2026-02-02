Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un home queda ferit molt greu en un accident a l'AP-7 a Pont de Molins

Accident per encalç: una furgoneta i un cotxe implicats

Ambulàncies del SEM

Ambulàncies del SEM / DdG

Eva Batlle

Eva Batlle

Pont de Molins

Un home va resultar ferit molt greu aquest diumenge en un accident de trànsit a l’autopista AP-7, al seu pas per Pont de Molins.

El succés es va produir pocs minuts abans de la mitjanit i s’hi van veure implicats una furgoneta i un turisme. Tots dos vehicles van xocar per encalç a l’altura del quilòmetre 16,9, en sentit Girona, segons el Servei Català de Trànsit (SCT). A conseqüència de l’accident, es van mobilitzar els Mossos d’Esquadra de Trànsit, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers.

El ferit, que viatjava al turisme, va patir lesions molt greus i els sanitaris li van practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP). Van aconseguir estabilitzar-lo i el van traslladar en estat molt greu a l’hospital Josep Trueta de Girona, on roman ingressat a planta en estat de poca gravetat, segons fonts del centre sanitari.

Per la seva banda, els Bombers van retirar el vehicle, que havia quedat al mig de la calçada després del xoc, i el van apartar a un lateral.

Els Mossos d’Esquadra van regular el trànsit i investiguen les causes del sinistre.

