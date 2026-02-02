Un home queda ferit molt greu en un accident a l'AP-7 a Pont de Molins
Accident per encalç: una furgoneta i un cotxe implicats
Un home va resultar ferit molt greu aquest diumenge en un accident de trànsit a l’autopista AP-7, al seu pas per Pont de Molins.
El succés es va produir pocs minuts abans de la mitjanit i s’hi van veure implicats una furgoneta i un turisme. Tots dos vehicles van xocar per encalç a l’altura del quilòmetre 16,9, en sentit Girona, segons el Servei Català de Trànsit (SCT). A conseqüència de l’accident, es van mobilitzar els Mossos d’Esquadra de Trànsit, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers.
El ferit, que viatjava al turisme, va patir lesions molt greus i els sanitaris li van practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP). Van aconseguir estabilitzar-lo i el van traslladar en estat molt greu a l’hospital Josep Trueta de Girona, on roman ingressat a planta en estat de poca gravetat, segons fonts del centre sanitari.
Per la seva banda, els Bombers van retirar el vehicle, que havia quedat al mig de la calçada després del xoc, i el van apartar a un lateral.
Els Mossos d’Esquadra van regular el trànsit i investiguen les causes del sinistre.
Subscriu-te per seguir llegint
- La nova tendència escolar a Espanya: els professors ja no van de viatge amb els alumnes a l'ESO
- Aquest és el barri de Girona que més ha crescut en població en els últims dos anys
- Tres intoxicats, dos d'ells greus, per monòxid de carboni en una casa de Sant Gregori
- L'afluència de públic a l'Ikea de Girona provoca un caos circulatori per segon dissabte consecutiu
- La Policia de Llançà enxampa dos individus talant il·legalment llentiscle a Cap Ras
- Concentració davant de l'Ajuntament de Ripoll convocada per la Metxa aquest dissabte
- Una esllavissada a Anglès talla un carrer i deixa el poble sense aigua
- Junts i ERC demanen al Govern explicacions sobre la formació dels Agents Rurals en una caserna militar