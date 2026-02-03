Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tallada l'AP-7 a Agullana per un accident entre dos camions a la Jonquera

Un dels tràilers ha bolcat i per la seva retirada, es fan desviaments per l'N-II amb possibilitat de reincorporar-se a l'AP-7 a Figueres.

l'accident de trànsit a l'AP-7

l'accident de trànsit a l'AP-7 / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Eva Batlle

La Jonquera

Un accident entre dos camions la Jonquera provoca el tall de l'AP-7 a Agullana.

El sinistre ha tingut lloc cap a les dues del migdia al quilòmetre 5 de l'AP-7, en sentit França. En l'incident s'han vist implicats dos tràilers, i un d'ells ha acabat bolcat. Tot i això, inicialment no s'informa de ferits, segons el Servei Català de Trànsit.

Les retencions per l'accident de la Jonquera.

Les retencions per l'accident de la Jonquera. / Servei Català del Trànsit

Arran de l'accident, els Mossos d'Esquadra han mantingut inicialment només un carril obert a l'autopista en sentit nord, provocant retencions que arribaven fins a Agullana. Els vehicles implicats no han perdut càrrega i els conductors no han patit ferits, tot i que el camió bolcat ha causat una fuita de gasoil d'un dels dipòsits.

Segons Trànsit, finalment cap a dos quarts de tres, per les tasques de retirada de la càrrega (verdura) i del camió bolcat, s'ha tallat l'autopista a l'altura d'Agullana. Les retencions arriben als 2,5 quilòmetres des de Capmany.

Arran d'aquest tall, els Mossos han establert desviaments per la sortida 6 (Jonquera), amb direcció a l'N-II. Els vehicles poden reincorporar-se a l'AP-7 per la sortida 3, la de Figueres.

Fins al lloc dels fets s'han desplaçat els Mossos de Trànsit, el SEM i Bombers.

