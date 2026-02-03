Un camió s’accidenta a la Jonquera, danya la tanca i vessa 200 litres de gasoil
El succés ha provocat el tall d’un carril de l'AP-7 en direcció França
Un camió s’ha accidentat aquest dimarts al matí a l’AP-7, al seu pas per la Jonquera. El sinistre ha tingut lloc poc abans de les set a l’altura del quilòmetre 4 en sentit França, quan el vehicle, per causes que es desconeixen, ha patit una sortida de via.
A conseqüència de l’accident, el camió ha malmès uns 30 metres de tanca i ha provocat un vessament important de gasoil després de rebentar un dels dipòsits. Fins al lloc s’hi han desplaçat Bombers, SEM i Mossos d’Esquadra de Trànsit.
El conductor n’ha sortit il·lès. Els Bombers han centrat les tasques en la fuita: han maniobrat amb els dipòsits per transvasar el combustible al segon dipòsit, que havia quedat intacte, i han escampat sepiolita a la zona afectada pel vessament. Cap a tres quarts de vuit ja havien completat el transvasament.
L’accident ha obligat a tallar un carril en sentit França, fet que ha provocat retencions. Segons el Servei Català de Trànsit, cap a un quart de nou la circulació ja s’havia normalitzat.
