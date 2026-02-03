Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Detecten 54 habitatges amb la llum punxada al barri del Culubret de Figueres

S'han fet un total de 114 comprovacions de subministrament

Imatge del dispositiu per detectar connexions fraudulentes

Imatge del dispositiu per detectar connexions fraudulentes

ACN

ACN

Figueres

Detecten 54 habitatges amb la llum punxada al barri del Culubret de Figueres. Aquest dimarts s'ha realitzat un dispositiu policial conjunt amb tècnics d'Endesa, la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra. Han fet un total de 114 comprovacions de subministrament. Fonts del consistori indiquen que els últims dies s'han registrat molts talls de llum i sobrecàrregues a les línies, i han hagut d'organitzar un operatiu per desconnectar els comptadors fraudulents. La mesura s'emmarca dins les actuacions de control i prevenció del frau per verificar possibles connexions irregulars a la xarxa elèctrica. L'Ajuntament recorda que són un risc per a les persones, poden provocar incendis i avaries a la xarxa, i generen un perjudici econòmic als ciutadans.

