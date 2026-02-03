Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
xarxes socialsesfondrament Anglèssala de concerts GironaRodaliesLluc SalellasTer StegenPau Cubarsí
instagramlinkedin

Solidaritat

El Gran Jonquera dona més de 7.000 euros a l'Hospital Trueta per millorar les instal·lacions de l'àrea de pediatria

La recaptació és el resultat de la campanya solidària de Nadal al centre comercial, que va reunir 3.581 respostes en un joc interactiu.

La donació del xec, aquest dilluns.

La donació del xec, aquest dilluns. / Gran Jonquera

Redacció

Redacció

La Jonquera / Girona

El Centre Comercial Gran Jonquera ha entregat una donació de 7.162 euros a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta. La recaptació correspon a la campanya solidària impulsada conjuntament per les dues entitats i que va finalitzar el 7 de gener. La xifra supera l’estimació inicial de 6.000 euros i es destinarà a la millora de les instal·lacions de l’àrea de pediatria del centre, així com a altres projectes vinculats a aquest servei.

Durant la iniciativa, un estand instal·lat al Centre Comercial Gran Jonquera va recollir un total de 3.581 respostes per part dels visitants. La dinàmica consistia en un joc interactiu a través d’una tauleta digital, que permetia participar responent tres preguntes elaborades per infants ingressats al Trueta. Per cada resposta registrada, el centre comercial destinava 2 euros a l’àrea de pediatria de l’hospital.

L’entrega del xec i obsequis per als infants

Aquest dilluns, el gerent del Centre Comercial Gran Jonquera, Nacho Bonet, i la directora de màrqueting, Marina Gastó, es van desplaçar a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta per fer entrega del xec solidari. Els van rebre la directora mèdica de l’hospital, Dra. Elena Álvarez; el cap de servei de pediatria, Dr. Josep Perapoch; la supervisora d’infermeria de pediatria, Manoli Zafra; la referent d’infermeria de pediatria, Marta Fabrellas, i la tècnica de mecenatge, Laia Casadellà.

Notícies relacionades

A l’acte també es van lliurar diversos obsequis per als infants i un llibret commemoratiu que recull tota l’acció, amb una selecció de les més de 3.000 respostes obtingudes durant la campanya.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents