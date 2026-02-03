Indignació entre els usuaris de Rodalies a Figueres pels retards "insostenibles" provocats per la caiguda del sistema
Desenes de persones s'han acumulat a l'andana sense saber quan arribaria el seu tren i molts han optat per marxar
Indignació entre els usuaris de Rodalies que han vist com gairebé tots els trens que circulaven aquest dimarts al matí ho feien amb retard, arran de la incidència de primera hora al centre de control d'Adif. Uns retards que, en alguns casos, arribaven a l'hora i mitja i que, en alguns casos calia sumar-hi el preceptiu descans del maquinista. Tot plegat ha portat a qualificar d'"insostenible" la situació, si bé la majoria de passatgers reconeixien que no els sorprenia la nova incidència. Un dels qui ho ha patit és en Kamal Esakal que havia d'anar a Girona i ha vist com el retard que marcava a les pantalles no es corresponia amb el real. "Això és el colmo. Fa una hora que no circulen trens. Ja no sé quina solució ens donaran", lamenta.
L'andana de l'estació de Figueres aquest dimarts era un formiguer de persones mirant les pantalles i visiblement molestes pels retards que acumulaven els combois que havien d'arribar a la capital. "Fa més d'una hora que aquí no circula cap tren", lamentava en Kamal Esakal que havia de desplaçar-se a Girona i que, finalment, ha optat per buscar algú que el porti.
La informació contradictòria de les pantalles desesperava alguns dels usuaris que preguntaven al personal d'Adif i Renfe, sense treure'n l'aigua clara. És el cas d'en Moha, que a l'hora que atenia l'ACN hauria d'haver estat fent un examen de Dret a la Universitat de Girona. "El problema és que va fatal", lamenta.
Qui també està molest amb el servei és en Mariano Suárez. De fet, ell va començar a ser usuari de Rodalies fa encara no un mes i perquè va canviar de feina. Va marxar d'Andorra per anar a viure a Sant Miquel de Fluvià.
Té la feina a Figueres i cada dia necessita el tren per desplaçar-s'hi i des del primer dia s'ha vist afectat, amb el que això li ha suposat al seu lloc de treball. "Just he arribat a l'època de retards i els primers dies van ser caòtics", ha lamentat.
Unes incidències que, però, no han sorprès el portaveu de la plataforma Defensem el Tren Empordà, Pep Gou, que assenyala que, malgrat que "funciona de manera deficient, encara hi ha línies pitjors", que l'R11.
"La gent està prenent ansiolítics, perquè és una situació que et destrossa els nervis i el pitjor és que la gent veu que hi ha un menyspreu cap als usuaris", assenyala.
- La nova tendència escolar a Espanya: els professors ja no van de viatge amb els alumnes a l'ESO
- Obre un local de restauració i la meitat dels treballadors no tenen contracte
- Una comarca gironina és l'única de Catalunya amb més naixements que defuncions
- Identifiquen els qui van omplir Girona i Salt de cartells publicitaris
- «Els contenidors són intel·ligents, però no tant»
- El sindicat USOC convoca una vaga indefinida als centres educatius: 'El sistema funciona perquè treballem moltes hores gratis
- El terratrèmol de la Candelera
- Alarma Ter Stegen: el porter podria patir una lesió greu