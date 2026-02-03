L'Escala reobre la sala de fitness amb maquinària de tencologia avançada de nova generació
L'Ajuntament ha invertit 228.683 euros per la renovació completa i ampliació
L'Ajuntament de l'Escala ha reobert aquesta setmana la sala de fitness de la piscina municipal i demà s'espera el mateix per la sala de ciclo indoor. S'ha fet una renovació completa i ampliació de la maquinària que ha suposat una inversió de 228.683 euros.
La maquinària de nova generació, amb tecnologia avançada, connectivitat i funcionalitats que us permetran personalitzar els entrenaments, fer-ne el seguiment i gaudir de noves prestacions pensades per millorar la vostra experiència esportiva, ha informat l'Ajuntament.
La sala disposa de dotze màquines de força guiada; divuit màquines aeròbiques de les quals cinc són bicis estàtiques, tres el·líptiques, un climber, sis cintes de córrer i dos de rem. També hi ha un gran nombre de pes lliure i s'ha canviat el paviment de la sala, tant la de fitness com l'annexe.
Durant aquests primers dies, es reforçarà l’atenció a la sala de fitness perquè els tècnics de l'equipament puguin traspassar a les persones usuaries tota la informació sobre el funcionament de la nova maquinària i ajudar-les a aprofitar al màxim totes les prestacions que ofereix. S'ofereix horari de monitor de dilluns a divendres des de les set del matí a les deu del vespre.
Sala de cicló indoor i activitats dirigides
Amb l’arribada de les noves bicicletes indoor, s’ampliarà l’oferta de classes de spinning, que a partir del dimecres 4 de febrer se sumaran a l’augment general de classes dirigides previstes per a la temporada d’hivern i primavera 2026.
D’aquesta manera, s'arribarà a un nombre rècord de més de seixanta classes dirigides setmanals, amb diferents modalitats, intensitats i franges horàries, per tal de satisfer totes les necessitats dels usuaris i usuàries.
Nou sistema WIFI
Amb la incorporació de la nova maquinària, s’ha renovat el sistema wifi, que ara disposa d’una xarxa privada exclusiva per a la connexió de les màquines de fitness i bicicletes i d’una xarxa WIFI específica per als socis i sòcies destinada a l’ús personal i d’oci, amb una millora notable de la velocitat i de l’amplada de banda, que permet una connexió més fluida i estable als dispositius mòbils.
"En els darrers mesos s'han fet diverses actuacions importants a la piscina, en la línia de millora dels diferents equipaments esportius municipals que estem seguint, i amb aquesta millora de la sala de fitness i activitats dirigides, creiem que la piscina municipal acaba de fer un important avanç", remarca el regidor d'Esports, Boran Minic, el qual apunta també que les actuacions que s'han anat fent s'estan veient reflectides també en un augment dels usuaris de l'equipament, que ja han superat la línia dels dos mil.
