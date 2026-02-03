Puig de les Basses registra 77 agressions a funcionaris el 2025, un 43% més que el 2024
CSIF adverteix d’un augment dels incidents violents al sistema penitenciari i situa el centre de Figueres en líder amb incidents greus
Les agressions al personal del centre penitenciari de Puig de les Basses es van disparar un 42,6% el 2025: van passar de 54 casos el 2024 a 77, segons les dades recollides pel sindicat CSIF a partir de xifres oficials del Departament de Justícia. L’increment és de 23 agressions més en un sol any.
El repunt no només és quantitatiu, sinó també qualitatiu, la presó de Figueres va registrar 11 agressions greus i 66 lleus. Això la converteix en el centre amb més agressions greus a Catalunya.
D’acord amb l’informe, el sistema penitenciari català va tancar el 2025 amb 699 agressions al personal, un 15% més que el 2024. La dada, però, amaga una doble lectura: mentre les agressions qualificades de greus baixen de 79 a 47, les lleus pugen de 528 a 652 i consoliden una conflictivitat sostinguda als centres.
En aquest mapa, la presó de Figueres destaca per sobre de la resta en agressions greus: 11 en un sol any. Això equival a gairebé una de cada quatre agressions greus registrades a tot el sistema (23,4%), malgrat que el centre concentra aproximadament l’11% del total d’agressions. Brians 1, per exemple, lidera el volum amb 250 agressions, però en registra 8 de greus; Brians 2 en suma 125 (8 greus), i el Centre de Joves n’acumula 70 (5 greus).
Incendis
L'informe del CSIF mostra també d'altres afectes relacionats amb la violència als centres. Per exemple, que el 2015 s'han registrat 67 incidents d’incendi a les presons catalanes. La incidència es manté durant tot l’any i és desigual segons el centre. Puig de les Basses presenta una ràtio d’incendis de 6,80, per darrere de Joves, Lledoners i Brians 2, i per sota també de Quatre Camins, segons el CSIF. Mentre que també s'han registrat 22 incidents d’“agressió psiquiàtrica” a les presons catalanes (sobre 14.512 interns). Per centres, Quatre Camins té la ràtio més alta (5,70), seguit de Puig de les Basses (2,54) i Brians 1 (1,82).
En el cas de la presó de Figueres, l'informa descriu 272,68 incidents de violència autodirigida, cosa que el situa entre els centres amb més incidència a Catalunya (2.327): només per darrere de Joves (376,69) i Quatre Camins (335,92), i per sobre de Ponent (256,03) i Mas d’Enric (252,18).
"No s'han de normalitzar"
El CSIF denuncia que la disminució de la “gravetat administrativa” no implica menys impacte real sobre el personal i sosté que una part del problema és la normalització d’agressions que no acaben en baixa mèdica, però sí en amenaces, cops, estrès acumulat i desgast psicològic.
En paral·lel, CSIF acusa Justícia de “maquillar” les dades amb canvis en la manera de presentar-les —com la desaparició de determinats ítems i l’èmfasi en ràtios— i reclama més plantilla, protocols de seguretat reforçats i transparència. Pel que fa al volum total d’agressions, els centres amb més casos són Brians 1 (250) i Brians 2 (125), però Puig de les Basses destaca especialment per la gravetat dels episodis: és on es concentren més agressions greus del 2025.
En paral·lel, el debat polític sobre el reconeixement del personal penitenciari com a agents de l’autoritat ha tornat a primera línia. El CSIF ho defensa com una eina de protecció jurídica i reforç del principi d’autoritat, mentre que entitats de drets humans hi expressen rebuig i alerten de l’impacte sobre garanties i drets dins els centres. Finalment, el sindicat reclama mesures “urgents i efectives”, com reforç de plantilles, protocols de seguretat, transparència i tolerància zero davant les agressions.
