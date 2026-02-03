Quatre detinguts i més de 70 identificats en dos dispositius Kanpai a Empuriabrava i Lloret
L'acció contra la multireincidència es va desplegar divendres amb inspeccions a un bar de "shishes" i una perruqueria i controls a la via pública en zones amb concentració de delictes
Dos dispositius policials del pla Kanpai, pensat per pressionar la delinqüència multireincidenti reforçar la seguretat ciutadana, es van desplegar divendres passat a Empuriabrava (Castelló d’Empúries) i Lloret de Mar. Els operatius van combinar inspeccions a establiments amb controls a la via pública i actuacions vinculades també a estrangeria.
A Empuriabrava, el dispositiu es va fer amb Mossos d’Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil i va incloure l’entrada i inspecció d’un bar de "shishes" pels volts de l'una de la matinada, a més de controls de pas. Dins del local, els agents van fer 45 identificacions -14 de -amb antecedents- i van acabar amb tres detinguts per qüestions relacionades amb estrangeria.
També es van aixecar dues denúncies per tinença de substàncies i per portar arma blanca, i es van tramitar quatre denúncies contra l’establiment: una per infracció administrativa i tres més per incompliments vinculats a protecció de dades i a la normativa i mesures sanitàries sobre el consum de tabac, segons la Policia Local.
La part de control a la via pública va deixar nou identificats més, tots amb antecedents, i dues denúncies addicionals per tinença de substàncies.
Un detingut per exhibicionisme
A Lloret de Mar, el dispositiu es va activar a partir de les set del vespre en un punt cèntric —la plaça del Doctor Adler i la zona de la Sènia del Rabic— on s’han registrat furts i també robatoris amb violència, segons fonts policials. Hi van participar Mossos d’Esquadra, Policia Nacional i Policia Local, i es va inspeccionar també una perruqueria, sense resultats rellevants. En el control de carrer es van identificar 18 persones, amb un global de 97 antecedents, i es van posar quatre denúncies administratives per substàncies estupefaents, confirmen els Mossos.
La Policia Local ha explicat a xarxes socials com funciona el pla Kanpai i què fan els cossos policials:
L’operatiu de Lloret va acabar, a més, amb un detingut per part de la Policia Local de Lloret de Mar, acusat d’exhibicionisme i de resistència i desobediència als agents. L’home, que anava begut, hauria ensenyat els genitals a menors al carrer del Carme.
El pla Kanpai, liderat pels Mossos i desplegat amb suport d’altres cossos, s’està activant de manera periòdica en municipis amb problemàtica de delinqüència reiterada i en zones d’oci o establiments sota el radar policial, amb una combinació de controls d’identitat, inspeccions i denúncies administratives.
