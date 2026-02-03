Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Quatre detinguts i més de 70 identificats en dos dispositius Kanpai a Empuriabrava i Lloret

L'acció contra la multireincidència es va desplegar divendres amb inspeccions a un bar de "shishes" i una perruqueria i controls a la via pública en zones amb concentració de delictes

Un moment de la inspecció del bar de "shishes" d'Empuriabrava. / Policia Local de Castelló d'Empúries

Eva Batlle

Lloret de Mar

Dos dispositius policials del pla Kanpai, pensat per pressionar la delinqüència multireincidenti reforçar la seguretat ciutadana, es van desplegar divendres passat a Empuriabrava (Castelló d’Empúries) i Lloret de Mar. Els operatius van combinar inspeccions a establiments amb controls a la via pública i actuacions vinculades també a estrangeria.

A Empuriabrava, el dispositiu es va fer amb Mossos d’Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil i va incloure l’entrada i inspecció d’un bar de "shishes" pels volts de l'una de la matinada, a més de controls de pas. Dins del local, els agents van fer 45 identificacions -14 de -amb antecedents- i van acabar amb tres detinguts per qüestions relacionades amb estrangeria.

Desplegament policial pel pla Kanpai a Empuriabrava.

Desplegament policial pel pla Kanpai a Empuriabrava. / Policia Local de Castelló d'Empúries

També es van aixecar dues denúncies per tinença de substàncies i per portar arma blanca, i es van tramitar quatre denúncies contra l’establiment: una per infracció administrativa i tres més per incompliments vinculats a protecció de dades i a la normativa i mesures sanitàries sobre el consum de tabac, segons la Policia Local.

La part de control a la via pública va deixar nou identificats més, tots amb antecedents, i dues denúncies addicionals per tinença de substàncies.

Un detingut per exhibicionisme

A Lloret de Mar, el dispositiu es va activar a partir de les set del vespre en un punt cèntric —la plaça del Doctor Adler i la zona de la Sènia del Rabic— on s’han registrat furts i també robatoris amb violència, segons fonts policials. Hi van participar Mossos d’Esquadra, Policia Nacional i Policia Local, i es va inspeccionar també una perruqueria, sense resultats rellevants. En el control de carrer es van identificar 18 persones, amb un global de 97 antecedents, i es van posar quatre denúncies administratives per substàncies estupefaents, confirmen els Mossos.

La Policia Local ha explicat a xarxes socials com funciona el pla Kanpai i què fan els cossos policials:

L’operatiu de Lloret va acabar, a més, amb un detingut per part de la Policia Local de Lloret de Mar, acusat d’exhibicionisme i de resistència i desobediència als agents. L’home, que anava begut, hauria ensenyat els genitals a menors al carrer del Carme.

El pla Kanpai, liderat pels Mossos i desplegat amb suport d’altres cossos, s’està activant de manera periòdica en municipis amb problemàtica de delinqüència reiterada i en zones d’oci o establiments sota el radar policial, amb una combinació de controls d’identitat, inspeccions i denúncies administratives.

