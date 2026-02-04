Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Lesió Ter StegenAPEU PortúsTradeInnCanonades AnglèsAgent cívic LlagosteraLluites clandestinesGalatasaray - Spar Girona
instagramlinkedin

Nou sistema d'estacionament automatitzat al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà

Entrada a l’aparcament del Cortalet, seu del parc natural dels Aiguamolls.

Entrada a l’aparcament del Cortalet, seu del parc natural dels Aiguamolls. / Santi Coll

Redacció

Redacció

Girona

El Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà ha implementat un sistema modernitzat d'estacionament al Centre d'Informació del Cortalet, un dels punts d'accés més importants al parc. Aquest sistema, que s'assembla al que ja s'ha aplicat en altres parcs naturals, automatitza el procés de pagament per estacionar, millorant la gestió i l'eficiència de la zona d'aparcament. A més, permet una supervisió constant durant les 24 hores del dia, assegurant la seguretat del lloc.

Els preus de l'estacionament varien entre 2 i 8 euros, segons el tipus de vehicle, amb una tarifa base que cobreix dues hores d'estacionament. També s'ofereixen descomptes si l'estada és superior a dues hores, així com abonaments per a un període de sis mesos (20 €) o un any (40 €). Les persones que visquin als municipis del parc o siguin sòcies de les entitats IAEDEN i Amics dels Aiguamolls poden aparcar-hi de manera gratuïta.

Notícies relacionades

Els ingressos generats amb aquest sistema seran destinats al manteniment i conservació del parc, així com a la millora de les instal·lacions i itineraris. Aquesta mesura també forma part d'una estratègia per millorar l'accessibilitat i la sostenibilitat del parc, que l'any passat va rebre aproximadament 300.000 visitants.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Obre un local de restauració i la meitat dels treballadors no tenen contracte
  2. El sindicat USOC convoca una vaga indefinida als centres educatius: 'El sistema funciona perquè treballem moltes hores gratis
  3. Quan la “vulnerabilitat” només pesa sobre una banda: una propietària de 84 anys, 27 mesos sense cobrar, i una inquilina protegida
  4. Un home de 82 anys cau per un desnivell de 20 metres a Arbúcies i l’evacuen en helicòpter a l’hospital
  5. Una comarca gironina és l'única de Catalunya amb més naixements que defuncions
  6. Sabies que a Olot hi ha un monument que commemora els afusellaments de la Guerra Civil?
  7. Talen els sis pins d'una rotonda de l'avinguda Lluís Pericot de Girona
  8. El temporal deixa a Torroella cinc camps de futbol de residus al litoral i 30 quilòmetres de camins malmesos

Mor Eugeni Sallent, exdirector de TV3

Mor Eugeni Sallent, exdirector de TV3

Transports crea una unitat per reforçar el manteniment preventiu a Rodalies i anticipar-se a les incidències

Transports crea una unitat per reforçar el manteniment preventiu a Rodalies i anticipar-se a les incidències

Carnaval de Roses 2026 | Programa d'actes

Carnaval de Roses 2026 | Programa d'actes

Nou agent cívic a Llagostera: 5.600 euros en multes i 200 avisos en tres mesos

Nou agent cívic a Llagostera: 5.600 euros en multes i 200 avisos en tres mesos

La Fundació Princesa de Girona i la Generalitat l'alien per fomentar el talent jove i la formació universitària

La Fundació Princesa de Girona i la Generalitat l'alien per fomentar el talent jove i la formació universitària

Els maquinistes mantenen la vaga entre el 9 i l’11 de febrer i Transports torna a citar els sindicats aquest dijous

Els maquinistes mantenen la vaga entre el 9 i l’11 de febrer i Transports torna a citar els sindicats aquest dijous

Nou sistema d'estacionament automatitzat al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà

Nou sistema d'estacionament automatitzat al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà

Oncolliga amplia el servei de suport psicològic als hospitals de Palamós i Figueres

Oncolliga amplia el servei de suport psicològic als hospitals de Palamós i Figueres
Tracking Pixel Contents