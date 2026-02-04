Nou sistema d'estacionament automatitzat al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà
El Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà ha implementat un sistema modernitzat d'estacionament al Centre d'Informació del Cortalet, un dels punts d'accés més importants al parc. Aquest sistema, que s'assembla al que ja s'ha aplicat en altres parcs naturals, automatitza el procés de pagament per estacionar, millorant la gestió i l'eficiència de la zona d'aparcament. A més, permet una supervisió constant durant les 24 hores del dia, assegurant la seguretat del lloc.
Els preus de l'estacionament varien entre 2 i 8 euros, segons el tipus de vehicle, amb una tarifa base que cobreix dues hores d'estacionament. També s'ofereixen descomptes si l'estada és superior a dues hores, així com abonaments per a un període de sis mesos (20 €) o un any (40 €). Les persones que visquin als municipis del parc o siguin sòcies de les entitats IAEDEN i Amics dels Aiguamolls poden aparcar-hi de manera gratuïta.
Els ingressos generats amb aquest sistema seran destinats al manteniment i conservació del parc, així com a la millora de les instal·lacions i itineraris. Aquesta mesura també forma part d'una estratègia per millorar l'accessibilitat i la sostenibilitat del parc, que l'any passat va rebre aproximadament 300.000 visitants.
Subscriu-te per seguir llegint
- Obre un local de restauració i la meitat dels treballadors no tenen contracte
- El sindicat USOC convoca una vaga indefinida als centres educatius: 'El sistema funciona perquè treballem moltes hores gratis
- Quan la “vulnerabilitat” només pesa sobre una banda: una propietària de 84 anys, 27 mesos sense cobrar, i una inquilina protegida
- Un home de 82 anys cau per un desnivell de 20 metres a Arbúcies i l’evacuen en helicòpter a l’hospital
- Una comarca gironina és l'única de Catalunya amb més naixements que defuncions
- Sabies que a Olot hi ha un monument que commemora els afusellaments de la Guerra Civil?
- Talen els sis pins d'una rotonda de l'avinguda Lluís Pericot de Girona
- El temporal deixa a Torroella cinc camps de futbol de residus al litoral i 30 quilòmetres de camins malmesos