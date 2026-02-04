CARNAVAL
Carnaval de Roses 2026 | Programa d'actes
Consulta la programació del carnaval de Roses 2026
Divendres 13 de febrer
- Passada de nit · A les 21 h, al llarg de l'avinguda de Rhode
- Ball amb els grups de versions Fugados de Alcatraz i Dudux DJ Show · A les 23.30 h, a l’envelat de la plaça de Frederic Rahola
- Discomòbil amb DJ Mad Vila + DJ Jon Beat · A les 23.30 h, a la pista annexa del Pavelló Municipal d'Esports
Dissabte 14 de febrer
- Passada de tarda · A les 16 h, al llarg de l’avinguda de Rhode
- Animació amb La Sal dels Mars · A les 18.30 h , a la plaça de Frederic Rahola
- Discomòbil amb DJ Jon Beat + DJ Cosmik + DJ Alegre · A les 23 h, a la pista annexa del Pavelló Municipal d'Esports
- Concert amb el grup de versions Hotel Cochambre i La Cassete DJ’s · A les 00 h, a l’envelat de la plaça de Frederic Rahola
Diumenge 15 de febrer
- Passada de migdia · A les 12 h, al llarg de l'avinguda de Rhode
- Concert amb l'orquestra La Selvatana · A les 18 h, a l’envelat de la plaça de Frederic Rahola
- Proclamació del rei i la reina de la gent gran del Carnaval 2027 ·A les 19.15 h, a l’envelat de la plaça de Frederic Rahola · Tot seguit, ball amb l'orquestra La Selvatana
- Concert amb La Follia · A les 19 h, davant de la plaça de Sant Pere
- Proclamació dels reis i les reines del Carnaval 2027 · A les 21 h, davant de la plaça de Sant Pere · Tot seguit, proclamació dels guanyadors del concurs de colles
- Discomòbil amb DJ Music Beat + DJ Carrasco · A les 22 h, a la pista annexa del Pavelló Municipal d'Esports
Dilluns 16 de febrer
- Arrossada popular · A les 13 h, al Pavelló Municipal d’Esports (cal portar plat, got i coberts)*
- Seguici mortuori del difunt Rei Carnestoltes, enterrament de la sardina i espectacle pirotècnic amb acompanyament musical · A les 18.30 h, des de la plaça de Catalunya fins a la platja de la Perola.
