Talen 45 pins de la Pujada del Castell de Figueres per seguretat
Després de tres anys d’extrema sequera, sumats als darrers episodis de pluja, també s’han vist greument afectats els arbres del Parc Bosc, on n’han caigut 8 recentment
L’Ajuntament de Figueres saneja, entre aquest dimecres 4 i divendres 6 de febrer, la pineda de la Pujada del Castell per seguretat, evitar riscos i per garantir la supervivència dels arbres, en total es talaran 45 pins. 42 de la pineda ubicada al costat de la llar d’infants municipal Els Pins i a l’altra banda del camí, a la pineda del costat de l’Estadi Albert Gurt, se'n tallaran 3. La fusta s'aprofitarà per a biomassa.
D’aquests exemplars, 40 estaven morts i cinc estaven en risc de caiguda imminent. En aquesta zona, alguns arbres ja havien caigut. Els pins estan plantats massa junts i competeixen entre ells pels nutrients, provocant que alguns exemplars no puguin sobreviure, segons les inspeccions dels tècnics municipals. En tot l’entorn de la Pujada del Castell –a banda i banda- hi ha plantats 541 pins i, en aquest cas, es talaran el 8,3%.
Arbres caiguts al Parc Bosc
D’altra banda, a causa de la caiguda de 8 arbres al Parc Bosc amb les últimes pluges, s’ha fet una revisió i tala dels que tenien risc de caiguda. Els serveis tècnics municipals estan elaborant un informe i valorant l’estat de la resta del Parc Bosc.
Després de tres anys d’extrema sequera, sumats als darrers episodis de pluja, s’han vist greument afectats els arbres de la pineda de la Pujada del Castell i del Parc Bosc, convertint-se en un risc per a la seguretat.
