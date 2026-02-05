Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dues detencions i 200 denúncies de trànsit a la Jonquera durant el mes de gener

La Policia Local també frustra una ocupació

Una actuació de la Policia Local de la Jonquera.

Una actuació de la Policia Local de la Jonquera. / ajuntament de La Jonquera

Eva Batlle

La Jonquera

La Policia Local de la Jonquera ha realitzat diverses intervencions durant el mes de gener. Entre les actuacions més destacades, cal ressaltar dues detencions: una d'un conductor per negar-se a realitzar la prova d'alcoholèmia i l'altra d'una persona contra qui pesava una ordre de cerca i detenció, ja que estava buscada per un jutjat.

A banda, el cos policial ha gestionat 200 denúncies de trànsit i ha realitzat cinc proves de detecció de drogues que han donat positiu, així com la retirada de 17 vehicles i de d'abandonats. També, els agents han registrat tres infraccions d'ordenança i van immobilitzar cinc vehicles. Un altre fet destacat va ser una ocupació frustrada per part del cos policial.

Les tasques preventives i la presència activa de la Policia Local continuen sent "clau per preservar l'ordre públic i garantir una convivència respectuosa", informa l'Ajuntament de la Jonquera.

