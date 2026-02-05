Els empresaris de Roses criden els alcaldes a oposar-se al Decret llei que eliminarà els habitatges d’ús turístics
En unes jornades han alertat que la mesura prevista per a municipis tensionats pot desmantellar el model turístic de les poblacions afectades
L’Associació d’Empresaris Roses – Cap de Creus ha celebrat aquesta setmana la primera sessió de les "Xerrades per a la Revolució Turística 2.0" a l’Hotel 1935. La jornada, centrada en l’allotjament turístic, la qualitat i la sostenibilitat del model turístic, ha abordat la preocupació del sector davant el Decret llei 3/2023, que preveu l’eliminació de bona part de les llicències d’habitatges d’ús turístic (HUT) en municipis considerats tensionats a partir del 2028. El president de l’Associació, Miquel Gotanegra, ha cridat els alcaldes del territori a oposar-se activament a aquest decret, que considera que pot desmantellar el model turístic dels municipis afectats.
Gotanegra considera que hi hauria d'haver una resposta conjunta i que abans d’aplicar restriccions generalitzades cal una anàlisi rigorosa i adaptada a la realitat de cada territori.
Pel president de l'Associació, "hem de ser capaços de reorganitzar el model dels HUT i exigir que aquest decret es revisi". Considera que "els alcaldes de Catalunya s’han de revolucionar contra el Decret llei perquè, tal com està plantejat, desmunta el model turístic de municipis com el nostre”.
Per Gotanegra una de les conclusions de les jornades ha de ser "reclamar al nostre ajuntament, com el més important en HUT de les comarques de Girona, que comenci aquesta revolució, perquè aquest no és només un problema de Roses”, ha afegit.
La sessió va comptar amb la participació de la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Turisme de Roses, Fèlix Llorens, i un debat central amb Marian Muro, CEO d’APARTUR, i Luis Falcón, director general d’inAtlas. Muro va advertir de les possibles conseqüències jurídiques i econòmiques del decret, mentre que Falcón va posar èmfasi en la necessitat d’analitzar la realitat de cada territori abans de prendre decisions dràstiques.
En el cas de Roses, el director general d'inAtlas va detallar que actualment hi ha 5.355 habitatges d’ús turístic registrats, però només 2.828 estan actius, és a dir, prop de la meitat del total, mentre que més de 2.500 no tenen activitat. Segons el ponent, aquesta diferència evidencia que abans d’eliminar llicències de manera generalitzada cal analitzar quines són realment operatives i professionals i quines no, per evitar mesures desproporcionades que puguin perjudicar el conjunt del sector.
Qualitat en comptes de reducció
L’alcalde de Roses, Josep Maria Martínez, va tancar l'acte. Durant la seva intervenció, va reconèixer que l’afectació del decret és “molt important” per al municipi i va defensar que la regulació del model turístic s’ha de fer “des del territori i no amb una llei generalista”, apostant per l’autonomia municipal i per estàndards de qualitat més que per la reducció automàtica de llicències.
Aquesta sessió és la primera d’un cicle que continuarà durant els dos mesos vinents abordant temes com el comerç, l’urbanisme, la formació i la mobilitat. Les conclusions de les jornades se sistematitzaran per elaborar un full de ruta cap a un turisme més competitiu i sostenible. La jornada vinent tindrà lloc l'11de febrer i estarà centrada en el comerç.
