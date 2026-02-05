María Ángeles Fernández Iruela es postula com a nova alcaldessa d’Avinyonet de Puigventós pel PSC
La candidata socialista aposta per un govern més proper, amb propostes concretes per millorar la seguretat, la convivència i la qualitat de vida
María Ángeles Fernández Iruela ha estat presentada com a candidata a l’alcaldia d’Avinyonet de Puigventós pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) amb vista a les eleccions municipals de 2027. La seva proposta inclou un ajuntament més proper i compromès amb les necessitats del municipi, amb un enfocament especial a la seguretat i la qualitat de vida dels veïns.
El PSC de les Comarques Gironines ha donat a conèixer la seva candidata a l’alcaldia d’Avinyonet de Puigventós, María Ángeles Fernández Iruela, que encapçalarà la llista socialista a les properes eleccions municipals del 2027. La candidatura es presenta amb l’objectiu de promoure una política de proximitat, centrada en els problemes quotidians del veïnat.
Fernández Iruela, que és jubilada, ha dedicat la seva vida al treball en el sector agrícola i l’hostaleria al municipi. Nascuda en una família humil de Jaén, va arribar a Catalunya el 1970 i ha destacat pel seu contacte constant amb la comunitat. “El treball i el sacrifici han definit la meva vida”, ha explicat, afegint que la seva experiència li ha permès entendre profundament les preocupacions de les famílies treballadores.
Primera candidatura política amb molta il·lusió
Aquesta serà la primera vegada que Fernández Iruela es presenta com a candidata. La seva implicació política neix després de la seva jubilació, un moment que li permet dedicar-se plenament a la política municipal i treballar pel seu poble. “Vull retornar, amb compromís i feina, tot el que la vida m’ha donat”, ha afirmat amb il·lusió.
La número dos de la candidatura serà Núria Navarro, actual diputada al Parlament de Catalunya i advocada. Amb la seva àmplia trajectòria institucional, Navarro aportarà experiència i coneixement al projecte socialista per a Avinyonet de Puigventós.
Propostes per millorar la seguretat i la convivència
Pel que fa al programa, Fernández Iruela ha detallat diverses mesures concretes per millorar la seguretat i la convivència al municipi. Entre les propostes destacades hi ha la creació d’una vorera segura fins al cementiri, la reubicació dels contenidors de residus per evitar molèsties als veïns i la revisió de la Festa del Follet per garantir la seguretat i el descans del veïnat.
A més, la candidatura vol dinamitzar els espais municipals i reforçar l’atenció a la gent gran, oferint-los suport en tràmits digitals i acompanyament. També es comprometen a impulsar iniciatives per millorar l’eficiència energètica, com la instal·lació d’enllumenat LED i el foment del reciclatge.
Un ajuntament de proximitat i transparència
Segons Fernández Iruela, el seu govern es basarà en l’escolta activa, la transparència i la proximitat a la ciutadania. “Cal una política clara, humana i centrada en les persones”, ha conclòs, posant èmfasi en la necessitat de construir un futur millor per a tot el municipi.
Amb aquesta candidatura, el PSC aposta per un projecte orientat a millorar la qualitat de vida a Avinyonet de Puigventós, amb una visió pragmàtica i compromesa amb les persones.
