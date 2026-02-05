La població d’ibis ermitans a l’Empordà es reforça amb l’arribada de noves aus des de diferents països d'Europa
Dos nous exemplars procedents de la República Txeca permetran assolir la xifra de 59 individus
El projecte Ibis Ermità va creixent amb l'arribada de nous exemplars de diferents punts d'Europa. Amb les pròximes arribades programades, s’assolirà la xifra màxima de 59 individus. El passat 21 de gener van arribar dos exemplars d’Àustria, dimarts 3 de febrer, 2 més provinents dels Països Baixos, i aquest dijous està prevista l’arribada de dos ibis ermitans procedents de la República Txeca. S’espera que abans d’acabar el mes de febrer, arribin els ibis restants. El projecte es porta a terme en un aviari als Aiguamolls de l'Empordà.
Les incorporacions se sumen als exemplars que ja formen part del projecte: 18 ibis procedents de Jerez, 1 d’Almeria, 29 procedents de la migració assistida d’Àustria, 2 del zoo de Viena i 2 dels Països Baixos. Aquestes incorporacions no haguessin estat possibles sense la cooperació amb altres centres de conservació i zoos europeus, que permeten enfortir la població i situar l’Empordà com un espai de referència en la recuperació d’una de les aus més amenaçades del continent.
Alliberaments
Paral·lelament, la Fundació Alive ja treballa en la preparació de l’alliberament dels individus, que ja fa entre 5 i 8 mesos que conviuen a l’aviari de l’Empordà.
L’objectiu final és que els ibis ermitans puguin viure, reproduir-se i mantenir-se de manera natural al territori, integrats plenament a l’ecosistema. No es tracta només d’augmentar el nombre d’individus, sinó de consolidar una població viable a llarg termini.
Amb aquestes noves arribades d’exemplars europeus, remarquen des del projecte, Catalunya fa un pas clau en la defensa del patrimoni natural i reafirma el seu compromís amb la conservació d’espècies en perill d’extinció. Una fita decisiva per al futur del Geronticus eremita i per a la biodiversitat de la regió.
