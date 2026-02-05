CARNAVAL
Carnaval de l'Escala 2026 | Programa d'actes
Consulta la programació del carnaval de l'Escala 2026
Divendres 13 de febrer
- 19:00 h · Cercavila de benvinguda amb acompanyament del Pop Pep i la Colla Gegantera de l’Escala (Port d’en Perris, La Punta, carrer Del Port, carrer Del Mar, pl. Avi Xaxu, Carrer Santa Màxima, la Platja, carrer Enric Serra fins a plaça Ajuntament)
- 19:30 h · Plaça de l’ajuntament, Pregó de Carnestoltes, a càrrec de l’Associació Els Joves de Carnaval. Tot seguit, exhibició dels balls típics catalans i ball de germanor de la Farandola a càrrec del Grup de Danses La Farandola, de l’Escala.
Dissabte 14 de febrer
- 15:45 h · CONCENTRACIÓ CERCAVILA INFANTIL a Plaça Víctor Català
- 16:00 h · CERCAVILA INFANTIL amb acompanyament de BATUSKIDS, TÓCA SAMBA i el POP PEP. Recorregut: Plaça Víctor Català, c/Enric Serra, c/Del Mar, c/Del Port, Av. Ave Maria i Plaça Escoles
- 16:30 h · XOCOLATADA POPULAR a Plaça de les Escoles, amb ambientació musical
- 17:30 h · A la Sala Polivalent Municipal BALL INFANTIL DE DISFRESSES a càrrec del grup PESSIGOLLES i tot seguit, animació infantil amb KIDS DANCE
- A mitjanit · BALL DE DISFRESSES amb ORQUESTRA MARIBEL i DJ RUBEN RIDER. CONCURS DE DISFRESSES A LA MITJA PART. Els menors de 16 anys hauran de presentar el document d’autorització per poder accedir-hi, amb pares/mares/tutors legals.
Diumenge 15 de febrer
- 10:00 h · CONCENTRACIÓ DE CARROSSES a l’aparcament Can Parals
- 11:00 h · GRAN RUA de Carnaval. Recorregut: Av. Girona, Av. Ave Maria, passeig Lluís Albert, Port d’en Perris, la Punta, la Platja i c/ Enric Serra
- 14:00 h · DINAR DE COLLES DE CARNAVAL a la Sala Polivalent Municipal. REPARTIMENT DE PREMIS DE LA GRAN RUA DE CARNAVAL A LA MITJA PART i tot seguit, ball de disfresses a càrrec de LA ORQUESTRA MONTECARLO
Dilluns 16 de febrer
- 13:00 h · DINAR DE GERMANOR a la Sala Polivalent Municipal. “Qui vulgui que se’l porti”. Cal apuntar-se al dinar, a la barra de la Sala Polivalent durant els balls de Carnaval del dissabte 14 i diumenge 15 de febrer. Preu de la cadira: 3,00€.
- 15:00 h · JOCS musicals i ball amb DJ SONS
- 18:00 h · Concentració a la Sala Polivalent del seguici fúnebre en processó fins a la Platja. Es recomana “anar de dol” i portar llàgrimes. Es repartiran espelmes als assistents.
- 18:30 h · Enterrament de la Sardina: acomiadament i crematori a la Platja. Es servirà vi ranci i coca de greixons als assistents. Per cloure l’acte, sorpresa final de festa.
