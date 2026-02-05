Sílvia Barris tornarà a ser candidata del PSC a l’alcaldia de Llançà
La regidora, actual primera tinenta d’alcaldessa, anuncia la seva candidatura i destaca la importància de l’habitatge i el jovent a Llançà.
Sílvia Barris, actual regidora de Joventut, Ensenyament i Serveis Municipals i primera tinenta d’alcaldessa de Llançà, ha anunciat que es tornarà a presentar com a candidata del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) a les pròximes eleccions municipals. Barris aposta per un projecte de futur per al municipi, destacant la creació d’habitatge assequible com un dels eixos principals de la seva candidatura.
La decisió de Barris de tornar a optar a l’alcaldia de Llançà es basa en el compromís adquirit amb el municipi durant els anys que ha treballat al govern local. Des del seu càrrec de regidora, ha estat en contacte directe amb els veïns i les veïnes, i aquest coneixement del territori serà un dels seus principals actius per continuar avançant en el desenvolupament del poble.
Un dels grans reptes que Barris vol afrontar és la dificultat que molts joves tenen per accedir a habitatges assequibles a Llançà. Per això, la regidora ha destacat que, a partir del març de 2026, es formalitzarà la cessió de terrenys de la Generalitat de Catalunya per a la construcció d’un nou edifici amb 20 habitatges. Aquest projecte es realitzarà dins el marc del Pla 50.000 habitatges, una iniciativa que preveu impulsar més de 50.000 habitatges assequibles arreu de Catalunya.
Millorar la qualitat de vida
Barris ha explicat que aquest projecte no només busca donar resposta a les necessitats d’habitatge de la població jove, sinó també millorar la qualitat de vida de tota la ciutadania de Llançà. A través d’aquestes accions, l’objectiu és combatre l’escassetat d’oferta residencial i afavorir que les persones que volen quedar-se al poble, especialment els joves, ho puguin fer sense haver de sortir del municipi.
A més, Barris ha subratllat que aquesta candidatura es fonamenta en un model de política útil, basada en l’esforç, el respecte i la veritat, amb l’objectiu de resoldre problemes concrets i millorar el dia a dia de la ciutadania.
Amb l’inici de les obres previst per a aquest 2026, Barris es mostra optimista i convençuda que la política de proximitat i escolta activa és el camí per avançar en el desenvolupament de Llançà, una tasca que continuarà liderant si rep el suport dels veïns i les veïnes en les pròximes eleccions municipals.
