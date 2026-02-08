Medi ambient
Els Aiguamolls de l'Empordà, més a prop de Castelló d'Empúries gràcies als fons Next Generation
"Ara, tindrem la confirmació definitiva per poder fer la compra dels terrenys i avançar amb l’Estany", diu el regidor, Josep Maria Canet
Marc Testart
Durant el mes de desembre passat, es van iniciar, a Castelló d’Empúries, les obres del projecte de conducció d’aigua regenerada des de l’estació depuradora d’aigües residuals d’Empuriabrava fins a l’estany de la Vila, per a garantir el manteniment d’aquesta zona humida i reforçar la gestió sostenible dels recursos hídrics del municipi. L’objectiu de l’Ajuntament castelloní és apropar més els visitants del parc a la vila, mentre que el director dels Aiguamolls, Ponç Feliu, sosté que "vam fer un informe positiu, perquè pensem que és un bon projecte". Feliu afegeix que "quan hi hagi poca aigua, haurem de prioritzar o decidir cap a on va". Al voltant d’aquest estany, hi haurà observatoris d’aus. Amb aquest equipament, Castelló d’Empúries pretén assolir dos objectius: recuperar els valors ambientals i de la fauna i flora associada i, també, dinamitzar l’activitat socioeconòmica del municipi. Les obres han estat adjudicades a Aglomerats Girona per 259.612 euros. Aquest projecte s’emmarca dins del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD), en el marc del projecte Castelló d’Empúries, dues ànimes: cultura, natura i esport, i és finançat amb fons Next Generation EU.
L’estany tindrà una superfície de prop de nou hectàrees i se situarà entre la zona dels horts i la carretera GIV-6103, que mena a Palau-saverdera, tot plegat en uns terrenys classificats com a zona de parc natural pel planejament urbanístic castelloní. Les actuacions per a fer realitat aquest espai començaran per fer inundables els terrenys, amb una fondària mitjana que podria oscil·lar entre els 10 i els 30 cm, a més de crear zones de fangueig i espais en superfície en forma d’illes. Aquestes últimes han de servir per atraure la diversitat més gran d’aus possible, i es complementaran amb la creació d’àrees de creixement d’arbrat, així com de llocs de repòs i nidificació d’aus.
El regidor d’Urbanisme castelloní i coordinador dels Fons Next Generation, Josep Maria Canet, explica que van tirar endavant una canonada des de la depuradora -ascendeix a 400.000 euros- per a enllaçar amb la que ja hi havia feta fins al pont de la carretera C-260. "Vam fer un pla especial i la tramitació ha sigut molt llarga, però aquesta setmana tindrem la confirmació definitiva per poder fer la compra dels terrenys i avançar amb aquest projecte", manifesta Canet.
El projecte va ser plantejat inicialment el passat any 2022, quan l’equip de govern de Castelló i la Diputació de Girona van realitzar un estudi hidrològic que va concloure que l’estany era viable, però restava pendent de si es podrien comprar o llogar els terrenys on s’ubicaria. El tècnic de medi ambient de l’Ajuntament, Ramon Fortià, afirmava, llavors, que ja s’estava duent a terme la compra dels terrenys als particulars, si bé encara no es podia donar una localització concreta d’on s’ubicaria l’estany, ja que "els límits podrien variar una mica".
Projecte transversal
Mentre que l’alcaldessa castellonina, Anna Massot (ERC), manifesta que "és una cosa molt transversal, entre urbanisme, medi ambient i turisme", la regidora de Promoció, Helena Solana, destaca que "amb l’estany de la Vila, recuperem una petita part dels estanys de Castelló. Des de l’àrea de Desenvolupament i Promoció del municipi -afegeix Solana-, aquest projecte està pensat per a connectar els Aiguamolls amb el centre de Castelló, per tal que els visitants del Parc Natural dels Aiguamolls visitin Castelló. Suposarà -afegeix- tant un atractiu turístic per als visitants com una zona de passeig per als castellonins i per a tothom que vulgui gaudir de la natura".
L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ja va anunciar a finals de l’estiu passat que esperava poder comptar amb una nova zona humida a la població la primera meitat d’aquest 2026 amb la creació, de manera artificial, de l’estany de la Vila. De moment, els responsables municipals no s’han posat cap data al cap, però esperen que en properes setmanes es pugui posar en marxa l’arribada d’aigua als terrenys que han d’acollir l’estany de la Vila.
A banda, la intenció de l’Ajuntament seria eixugar l’estany cada any des del mes de setembre fins a mitjans d’octubre, amb l’objectiu "d’evitar una excessiva eutrofització de l’espai, així com mantenir la zona lliure de vegetació halòfila que dificulti les visuals i homogeneïtzi l’hàbitat".
