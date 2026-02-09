Bolca un cotxe a Biure i un dels ocupants resulta ferit
Un vehicle bolca a Biure i un dels tres ocupants resulta ferit lleu. Queda atrapat al vehicle i els Bombers l'han d'excarcerar.
L'avís es va rebre a les 22.24h per una furgoneta bolcada lateralment a l'AP-7 al seu pas Biure.
Al vehicle hi havia tres ocupants, un dels quals va ser excarcerat. Al lloc s'hi van desplaçar cinc unitats dels Bombers.
El SEM va atendre als ocupants, un dels quals va resultar ferit lleu.
