Crema un cotxe a Lladó i causa un foc als marges del camí
Les flames van cremar una petita àrea de vegetacó al vial a la zona de Can Rovellat
Un turisme va quedar completament calcinat ahir al vespre en incendiar-se en un camí, a la zona de Can Rovellat, a Lladó. Les flames van causar un petit foc de vegetació al marge.
L'avís es va rebre a les 22.07. Al lloc s'hi va desplaçar una unitat dels Bombers.
El foc va calcinar el turisme i es va estendre als marges. Segons Bombers, va cremar 20 metres quadrats de vegetació.
Els Bombers van fer una línia d'aigua per extingir i segellar, amb escuma, tot el vehicle.
