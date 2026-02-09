Polèmica
Expulsen un regidor de Boadella acusat d'intentar accedir a una finca privada perquè un amic seu "pogués ocupar l'habitatge"
L'acusat, Xavier Tobias, nega els fets i sosté que només volia inspeccionar l'immoble i que ho havia comunicat prèviament
Mala maror a l’Ajuntament de Boadella i les Escaules després que el grup municipal de Més Boadella i les Escaules-AM, amb majoria absoluta, hagi expulsat del grup el regidor Xavier Tobias, que ha passat a l’oposició com a no adscrit. La destitució es va formalitzar el desembre passat. L’equip de govern va justificar la decisió en un comunicat en què acusa Tobias d’haver actuat "de manera unilateral, sense cap autorització ni acord municipal, intentant accedir a una finca privada de les Escaules" que, segons el consistori, havia estat prèviament tapiada. El govern municipal assegura, a més, que la finalitat era "que un amic del regidor pogués ocupar l’habitatge".
Per la seva banda, Tobias nega els fets i sosté que només volia inspeccionar l’immoble i que ho havia comunicat prèviament. Segons el regidor expulsat, el seu apartament del govern respon a discrepàncies polítiques acumulades, entre les quals destaca la seva oposició a expropiar un terreny de les Escaules proper a la casa de la regidora Rosa Vidal per habilitar-hi un aparcament.
L’alcalde, Jaume Jan, replica que, des de l’expulsió, Tobias ha presentat escrits "de manera reiterada i diària" sobre diversos àmbits de l’activitat municipal i que això ha provocat una "sobrecàrrega important" dels serveis administratius, que "actualment es troben col·lapsats" per donar resposta al volum de requeriments.
Una actuació "del tot proporcionada"
En paral·lel, el regidor socialista Jesús Ramió, a l’oposició municipal, ha sortit en defensa de Tobias i considera que la seva actuació va ser "del tot proporcionada", atenent l’estat de l’immoble, que descriu com "en un estat d’abandonament evident i absolut". Ramió argumenta que l’objectiu era comprovar si s’hi podia estar produint alguna activitat irregular i afegeix que "no em consta cap prohibició per part de l’alcaldia d’accedir a aquest immoble abandonat, on han entrat moltes persones, inclòs l’alcalde". "Vull manifestar la meva profunda preocupació davant la manera d’actuar de l’Ajuntament. En una democràcia local sana, el dret de petició, el dret d’accés a la informació pública i l’exercici de les funcions de control i fiscalització no només són legítims, sinó essencials", assenyala Ramió.
Subscriu-te per seguir llegint
- «Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
- Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està 'envellit
- Qui és Roman Arnold? El propietari de la finca on han trobat les restes arqueològiques a Girona
- Girona és la segona província catalana amb més beneficiaris de la renda garantida
- Nora Cornell: 'No sé esquiar, vaig començar a fer snow perquè a Girona no hi ha surf
- El primer habitatge cooperatiu sènior de Catalunya: «La filosofia és tenir la residència a casa i que no ens cuidin els fills»
- Les multes del radar de l’entrada de Salt s’incrementen més d’un 50%
- Un cas d’agressió sexual a Blanes acaba amb una queixa pel tracte rebut per la víctima als jutjats