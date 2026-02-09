Medi ambient
Figueres passarà factura als propietaris de solars bruts que no atenguin els requeriments de neteja
La primera tinent d'alcalde Carme Martínez anuncia actuacions subsidiàries en els espais degradats desatesos pels seus propietaris
Santi Coll
El Govern municipal de Figueres ha decidit actuar subsidiàriament per a forçar la neteja de diversos solars privats de la ciutat que es troben en mal estat amb runes, deixalles i altres situacions que afecten directament la salubritat i la imatge urbana. Així ho va anunciar la primera tinent d’alcalde i regidora de Serveis Urbans, Carme Martínez, en el transcurs del ple ordinari de febrer, celebrat dijous passat.
Carme Martínez va explicar els plans d’actuació de l’Ajuntament de Figueres arran d’una pregunta del portaveu socialista, Alfons Martínez Puig, sobre aquest tema. Segons la regidora, es donen caos de propietaris que fan cas omís dels requeriments municipals o que presenten al·legacions per a evitar la neteja demanada. Dos dels casos exposats afecten unes finques del carrer Pastora i a prop de l’institut Olivar Gran. Aquests i altres casos han fet que, en paraules de la primera tinent d’alcalde, l’Ajuntament "ha dit prou, actuarem subsidiàriament per a resoldre-ho", davant de la "irresponsabilitat dels propietaris". És a dir, l’Ajuntament portarà a terme el sanejament necessari en cada finca que ho requereixi i passarà la factura als propietaris.
Cinc-cents solars buits
Carme Martínez va citar altres espais degradats, de propietat privada, als carrers Progrés, Migdia, Col·legi i Nou. En total, l’Ajuntament té detectats uns cinc-cents solars sense edificar, dels quals en fa seguiment per a obligar els seus titulars a tenir-los en condicions, amb els tancaments que siguin preceptius i fent accions de desratització per a evitar la proliferació de rosegadors.
Subscriu-te per seguir llegint
- «Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
- Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està 'envellit
- Qui és Roman Arnold? El propietari de la finca on han trobat les restes arqueològiques a Girona
- Girona és la segona província catalana amb més beneficiaris de la renda garantida
- Nora Cornell: 'No sé esquiar, vaig començar a fer snow perquè a Girona no hi ha surf
- El primer habitatge cooperatiu sènior de Catalunya: «La filosofia és tenir la residència a casa i que no ens cuidin els fills»
- Les multes del radar de l’entrada de Salt s’incrementen més d’un 50%
- Un cas d’agressió sexual a Blanes acaba amb una queixa pel tracte rebut per la víctima als jutjats