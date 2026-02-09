Sis agents cívics se sumen al dispositiu de seguretat del Carnaval de Roses
Coordinats amb la Policia Local, faran tasques d’organització i control de les passades
El carnaval comptarà amb 5500 participants, una xifra rècord amb 74 colles
Sis agents cívics s'incorporaran al dispositiu de seguretat del Carnaval de Roses coordinats amb la Policia Local. El multitudinari carnaval comptarà de nou amb diverses rues. Els agents s'encarregaran de controlar l'ordre de sortida de carrosses, vetllar per la distància correcte entre colles, orientar els participants i resoldre dubtes, així com supervisar el compliment de les normes. S’han inscrit 74 colles, 64 de les quals amb carrossa, que sumen més de 5.500 persones participants. Es tracta d'una participació rècord amb mig miler més de participants que a l'edició anterior.
Després de la prova pilot del servei d’Agents Cívics realitzada l’any passat entre els mesos d’abril i octubre, l’Àrea de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil donarà continuïtat al dispositiu, amb una primera actuació prevista durant aquest carnaval que se celebra del 12 al 16 de febrer.
El servei s’incorpora als operatius policials del Carnaval, concretament a la gestió de les passades.
Els Agents Cívics estaran operatius divendres 13 de febrer de 18 a 1 h, dissabte 14 de febrer de 14 a 21 h i diumenge 15 de febrer de 10 a 17 h.
Talls de trànsit
Pel que fa a les restriccions de vialitat, l’avinguda de Rhode i tots els seus accessos es tancaran en els horaris següents:
- Divendres 13 de febrer, des de les 21.45 h
- Dissabte 14 de febrer, des de les 18 h
- Diumenge 15 de febrer, des de les 14 h
- Dilluns 16 de febrer, des de les 15 h
A més, la parada de taxis de la plaça Catalunya es traslladarà al pàrquing situat al Jutjat de Pau.
Aparcaments
Per atendre l’afluència de públic, la Policia Local habilitarà zones d’aparcament per a particulars i autobusos als terrenys de l’antic càmping Badia. També s’oferirà servei d’acompanyament per desencotxar persones grans o amb mobilitat reduïda en punts propers a la rua quan calgui.
D’altra banda, el Carnaval de Roses comptarà amb una plataforma elevada a la plaça Catalunya, senyalitzada i amb rampa d’accés, per facilitar la visibilitat a les persones amb mobilitat reduïda.
Subscriu-te per seguir llegint
- «Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
- Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està 'envellit
- Qui és Roman Arnold? El propietari de la finca on han trobat les restes arqueològiques a Girona
- Girona és la segona província catalana amb més beneficiaris de la renda garantida
- Nora Cornell: 'No sé esquiar, vaig començar a fer snow perquè a Girona no hi ha surf
- El primer habitatge cooperatiu sènior de Catalunya: «La filosofia és tenir la residència a casa i que no ens cuidin els fills»
- Les multes del radar de l’entrada de Salt s’incrementen més d’un 50%
- Un cas d’agressió sexual a Blanes acaba amb una queixa pel tracte rebut per la víctima als jutjats