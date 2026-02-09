Inclusió
El Museu Dalí impulsa un taller inclusiu per a infants amb TEA: "L'oci cultural és una necessitat real per a les famílies"
L'experiència, inspirada en La Madonna de Portlligat, fomenta la creativitat, l'autoexpressió i el gaudi compartit en família
S'emmarca dins la col·laboració de la Fundació Gala-Salvador Dalí i l'Associació TEA Alt Empordà
Sònia Fuentes
El Museu Dalí de Figueres va acollir aquest diumenge un taller creatiu inclusiu organitzat en col·laboració amb TEA Alt Empordà, amb l’objectiu de promoure l’accés a l’oci cultural adaptat per a infants i joves amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). L’activitat, promoguda per la Fundació Gala-Salvador Dalí, es va adreçar a participants d’entre 6 i 18 anys, acompanyats de les seves famílies. TEA Alt Empordà valora molt positivament la iniciativa, destacant que "aquest tipus d’activitats responen a la necessitat real de les famílies de disposar d’espais d’oci inclusiu amb suport professional, que garanteixin una participació plena dels infants i joves amb TEA en entorns culturals de referència".
Experiència guiada
En total, hi van participar vuit famílies de l’entitat en una experiència guiada per educadores dels serveis educatius del Museu Dalí, juntament amb Laia Garcia, coordinadora d’Oci Familiar de TEA Alt Empordà. Per garantir una experiència segura, accessible i positiva, les famílies van rebre prèviament una guia visual que els va permetre anticipar els espais i el desenvolupament del taller, una eina clau per reduir l’ansietat i afavorir la participació activa dels infants.
La Madonna de Portlligat
El taller es va inspirar en l’observació del quadre La Madonna de Portlligat del Museu Dalí i va proposar una activitat artística basada en la tècnica del collage. Cada participant va crear un autoretrat amb "finestres" que reflectien elements de la seva identitat, interessos i allò que estimen. La proposta va permetre una aproximació vivencial a l’art, potenciant la creativitat, l’expressió personal i el gaudi compartit en família.
Des del punt de vista educatiu, l’activitat va contribuir al desenvolupament de competències personals, socials i emocionals, reforçant habilitats com la comunicació, l’atenció, l’autoexpressió i el vincle familiar, dins d’un entorn cultural segur i adaptat.
Una de les famílies participants ha compartit la seva experiència: "L’Aarón va gaudir molt de l’activitat. Va ser dinàmica i molt ben guiada tant per les educadores de la Fundació com per la Laia de TEA Alt Empordà. Vam poder descobrir un quadre d’una manera excepcional i passar temps en família creant la nostra pròpia versió, que ara està exposada a l’armari de la seva habitació. Aquestes activitats són molt importants per nosaltres, perquè costa trobar opcions d’oci adaptades i amb acompanyament. Ja esperem la propera".
Per la seva part la presidenta de l’entitat Tamara Carranza subratlla la importància de l’Oci Familiar com a eix central del projecte associatiu. "Gairebé cada setmana promovem sortides perquè les famílies puguin compartir espais de relació en un entorn segur i adaptat. La incorporació de la Laia Garcia el 2024 com a coordinadora d’Oci Familiar ens ha permès oferir un acompanyament molt necessari. Agraïm especialment la col·laboració de la Fundació Gala-Salvador Dalí, amb qui treballem des de fa anys i que sempre ha mostrat una gran sensibilitat i compromís amb el nostre col·lectiu", explica.
Des del Servei Educatiu de la Fundació Gala-Salvador Dalí, Cinzia Azzini va destacar l’impacte emocional i creatiu de l’activitat: "Els nens i nenes van gaudir molt, i tots els adults que els acompanyaven també van participar en el taller i van fer la seva obra. Va ser una estona molt inspiradora, d’aquelles que crec que se’m quedaran en el record durant molt de temps. Es va crear un ambient tranquil, on tothom expressava la seva creativitat amb serenitat i il·lusió".
L’artista Petra Vlasman ha estat la responsable del disseny del taller que denota la importància de la inclusió dins el projecte educatiu del museu: "Hem preparat el taller amb molta cura perquè, per al Servei Educatiu del Museu Dalí, la inclusió és fonamental. Anem aprenent i fent petits passos perquè tothom pugui participar i gaudir de l’art. El que volem és que qualsevol persona que visiti el museu en una activitat didàctica pugui tenir una experiència positiva", conclou Azzini.
